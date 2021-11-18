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В Украине будет дорожать сыр: названа причина

Автор: Людмила Жукова

В Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр, так как в Европе он подорожал. В результате этого наши импортеры могут уменьшить закупки.

Об этом сообщает infagro.com.ua.

Когда будет дорожать сыр

В Украину в прошлом месяце завезли 4,2 тыс. тонн сычужных сыров. По подсчетам экспертов, это половина среднемесячных продаж. Предполагается, что эти поставки осуществлялись по старым контрактам и на них повышение цены еще не отразилось.

Какие сыры выросли в цене

Отмечается, что себестоимость блочной "Гауды" и "Эменталя" существенно выросла, так что разница в цене с украинским производителем почти не отличается. Из-за более низких цен эти два вида сыра ввозили в Украину.

В Украину ввозятся сыры из:

  • Польши (41%);
  • Германии (14%);
  • Нидерландов (11%).

Сыры отечественного производства также начинают дорожать, однако при этом и продажи этих продуктов падают.

По словам экспертов, молочные продукты все же будут продаваться, так как впереди сезон новогодних праздников. Время покажет, как будет в єтом году.

Как мы ранее писали, в Украине снова будет дорожать подсолнечное масло.

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