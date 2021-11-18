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В Україні дорожчатиме сир: названо причину

Автор: Людмила Жукова

В Україні найближчим часом дорожчатиме імпортний сир, бо в Європі він подорожчав. В результаті цього наші імпортери можуть зменшити закупівлі.

Про це повідомляє infagro.com.ua.

Коли дорожчатиме сир

В Україну минулого місяця завезли 4,2 тис. тонн сичужних сирів. За підрахунками експертів, це половина середньомісячних продажів. Передбачається, що ці поставки здійснювалися за старими контрактами й на них підвищення ціни ще не відбилося.

Які сири виросли в ціні

Відзначається, що собівартість блокової "Гауди" і "Ементаля" істотно зросла, так що різниця в ціні з українським виробником майже не відрізняється. Через нижчі ціни ці два види сиру ввозили в Україну.

В Україну ввозяться сири з:

  • Польщі (41%);
  • Німеччини (14%);
  • Нідерландів (11%).

Сири вітчизняного виробництва також починають дорожчати, однак при цьому і продажі цих продуктів падають.

За словами експертів, молочні продукти все ж будуть продаватися, через те, що попереду сезон новорічних свят. Час покаже, як буде у цьому році.

Як ми раніше писали, в Україні знову дорожчатиме соняшникова олія.

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Ціни на продукти