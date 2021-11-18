В Україні дорожчатиме сир: названо причину

Коли дорожчатиме сир

В Україну минулого місяця завезли 4,2 тис. тонн сичужних сирів. За підрахунками експертів, це половина середньомісячних продажів. Передбачається, що ці поставки здійснювалися за старими контрактами й на них підвищення ціни ще не відбилося.

Які сири виросли в ціні

Відзначається, що собівартість блокової "Гауди" і "Ементаля" істотно зросла, так що різниця в ціні з українським виробником майже не відрізняється. Через нижчі ціни ці два види сиру ввозили в Україну.

В Україну ввозяться сири з:

Польщі (41%);

Німеччини (14%);

Нідерландів (11%).

Сири вітчизняного виробництва також починають дорожчати, однак при цьому і продажі цих продуктів падають.

За словами експертів, молочні продукти все ж будуть продаватися, через те, що попереду сезон новорічних свят. Час покаже, як буде у цьому році.