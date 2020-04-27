В Украине будет бушевать мощная магнитная буря: в какое время ждать ударов

Магнитная буря в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украину 27 апреля придет мощнейшая магнитная буря

Магнитная буря накроет Украину 27 апреля. Сильные удары затронут метеозависимых и пожилых людей. Именно им стоит приготовиться к сильным ударам, которые будут бушевать четыре дня, до 30 апреля. Примечательно, что 28 и 29 буря даст украинцам небольшую передышку, в эти дни она будет не так активна.

Отметим, что очень сильно метеоудары повлияют на людей с психическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоников и гипотоников.

Главные симптомы при магнитных бурях:

Головная боль.

Головокружение.

Скачки давления.

Тахикардия.

Боль в суставах.

Постоянная усталость, сонливость или бессоница.

Врачи рекомендуют украинцам хорошо высыпаться и больше гулять на свежем воздухе. Еще специалисты советуют в эти дни сократить физические и эмоциональные нагрузки.

Следует отказаться от "тяжелой пищи" и соблюдать питьевой режим, также показаны умеренные физические нагрузки. Алкоголь в эти дни противопоказан, а кофе нужно пить поменьше. Избегайте напитков с кофеином и энергетиков.

Людям с хроническими заболеваниями стоит внимательнее отнестись к своему здоровью и держать под руками необходимые препараты, а по необходимости – проконсультироваться с лечащим врачом.

Как мы ранее писали, огромный астероид приближается к Земле и уже очень скоро достигнет минимального расстояния.