К Земле приближается 4-километровый астероид: его можно будет увидеть

Астероид летит к Земле (фото: greatlakesledger.com)

Огромный астероид приближается к Земле и уже очень скоро достигнет минимального расстояния

Астероид 1998 OR2 летит к Земле и уже через 3 дня, 29 апреля, он пролетит на самом близком расстоянии к нашей планете. Он с каждым днем становится все ярче, и летит на скорости 31 320 километров в час. Но, по словам экспертов, опасности он никакой не несет.

Астрономы обнаружили данный астероид еще в 1998 году, и пристально изучали его, чтобы произвести расчет орбиты астероида к 2197 году.

Астероид 1998 OR2 (фото: NASA)

Уже в среду он пройдет максимально близко к Земле - в 6,3 миллиона километров. Это в 16 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной. Кроме того, астероид очень большой (около 4,1 км в длину и 1,8 км в ширину), поэтому он чрезвычайно яркий.

В ближайшей точке к Земле он окажется 29 апреля, в 09:56 по Гринвичу (11:56 по киевскому времени). Астрономы-любители смогут его увидеть через небольшие телескопы.

Как движется астероид 1998 OR2 (видео: YouTube)

1998 OR2 классифицируется как "потенциально опасный" астероид, так как его размер превышает 140 метров и он проходит на расстоянии менее 7 480 000 километров от Земли - такие условия классификации.

В следующий раз астероид приблизится к земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны.

Ранее мы писали, что возле Земли пролетел астероид, который был на самом близком расстоянии к нашей планете за последние 400 лет.