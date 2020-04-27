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В Україні вируватиме потужна магнітна буря: в який час чекати ударів

STYLERЖиття    27.04.2020 - 10:24
В Україні вируватиме потужна магнітна буря: в який час чекати ударів
Магнітна буря в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україну 27 квітня прийде потужна магнітна буря

Магнітна буря накриє Україну 27 квітня. Сильні удари торкнуться метеозалежних і літніх людей. Саме їм варто приготуватися до сильних ударів, які будуть бушувати чотири дні, до 30 квітня. Примітно, що 28 та 29 буря дасть українцям невеликий перепочинок, в ці дні вона буде не така активна.

Відзначимо, що дуже сильно метеоудари вплинуть на людей із психічними розладами, серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніків і гіпотоніків.

Головні симптоми при магнітних бурях:

  • Головний біль.
  • Запаморочення.
  • Скачки тиску.
  • Тахікардія.
  • Біль в суглобах.
  • Постійна втома, сонливість або безсоння.

Лікарі рекомендують українцям добре висипатися і більше гуляти на свіжому повітрі. Ще фахівці радять у ці дні скоротити фізичні та емоційні навантаження.

Слід відмовитися від "важкої їжі" і дотримуватися питного режиму, також показані помірні фізичні навантаження. Алкоголь в ці дні протипоказаний, а кави треба пити поменше. Уникайте напоїв з кофеїном і енергетиків.

Людям з хронічними захворюваннями варто уважніше поставитися до свого здоров'я і тримати під руками необхідні препарати, а за необхідності – проконсультуватися з лікарем.

Як ми раніше писали, величезний астероїд наближається до Землі і вже дуже скоро досягне мінімальної відстані.

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