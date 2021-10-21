В Украине бесплатно отдают подержанные автомобили: кто их сможет получить

В Украине можно бесплатно получить подержанный автомобиль. Сейчас в Министерстве юстиции Украины и Государственной исполнительной службы вместе с ГП "Сетам" предлагают четыре таких транспортных средства.
Об этом говорится на официальном сайте ГП "Сетам".
Получить бесплатно можно четыре транспортных средства. Это BMW 316 1998 года, BMW 316 1996 года, Renault Megane 2000 года и Mitsubishi Galant 2003 года. Все транспортные средства находятся в разном техническом состоянии.
Претендовать на транспортные средства могут не все желающие. Эти автомобили могут отдать в воинскую часть, для потребностей интерната и детского дома семейного типа, для благотворительных организаций.
Подать заявку могут также приемные семьи, органы государственного управления и учреждения охраны здоровья.
Кроме того, на автомобили могут претендовать тюрьмы, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы.
Заявки на участии в акции принимаются на официальном сайте организации до 7 ноября 2021 года. В ней нужно указать, почему именно вы должны получить это транспортное средство и для каких нужд.
Срок подачи заявления на получение транспортного средства – 30 дней со дня публикации объявления.
Напомним, ранее мы писали о том, как пациентам можно получить направление на КТ и сделать его бесплатно.
А также рассказывали о том, что нужно украинцам, чтобы не платить за коммунальные услуги.