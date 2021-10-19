Как получить направление на КТ и сделать его бесплатно

В Украине направление на бесплатную компьютерную томографию могут получить пациенты для обследования состояния органов грудной клетки. В частности, такое направление могут выписать пациенту, когда нет возможности провести ПЦР-тест на коронавирус, у него есть дыхательная недостаточность или есть сопутствующие патологии. Также могут выдать направление на КТ при общем тяжелом состоянии пациента, но у него отрицательный тест.

Пациенту сначала нужно обратиться к своему семейному или лечащему врачу за медицинской помощью. Если врач увидит такую необходимость, то он выпишет пациенту е-направление на такое обследование. Направление можно получить на телефон, там указывается только код обследования и информация об медицинском учреждении и имя врача, который сделал это направление.

Далее пациент выбирает медицинское учреждение, которое предоставляет амбулаторную помощь по контракту с НСЗУ. Больница или поликлиника должна предоставлять услуги по пакету: "Диагностика, профилактика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". Список таких заведений есть на сайте НСЗУ. Также можно узнать в контакт-центре по номеру: 16-77

Пациенту необходимо самостоятельно позвонить в медицинское учреждение и уточнить, есть ли у них аппарат для проведения КТ (томограф) и специалист, который проводит такое обследование. Если ответ положительный, то нужно записаться на обследование и прийти в медучреждение в назначенное время для бесплатного КТ.

Если пациент находится на лечении в стационаре, то все необходимые обследования входят в соответствующий пакет услуг и проводятся сразу в той больнице, куда пациента госпитализировали. Для оказания необходимой помощи больница должна иметь все необходимое.