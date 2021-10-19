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Как получить направление на КТ и сделать его бесплатно

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Вторник 19 октября 2021 08:02
Как получить направление на КТ и сделать его бесплатно Фото: Как получить направление на бесплатное КТ (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине направление на бесплатную компьютерную томографию могут получить пациенты для обследования состояния органов грудной клетки. В частности, такое направление могут выписать пациенту, когда нет возможности провести ПЦР-тест на коронавирус, у него есть дыхательная недостаточность или есть сопутствующие патологии. Также могут выдать направление на КТ при общем тяжелом состоянии пациента, но у него отрицательный тест.

Как пациенту получить направление на бесплатную компьютерную томографию – рассказали на странице Минздрава в Facebook.

Пациенту сначала нужно обратиться к своему семейному или лечащему врачу за медицинской помощью. Если врач увидит такую необходимость, то он выпишет пациенту е-направление на такое обследование. Направление можно получить на телефон, там указывается только код обследования и информация об медицинском учреждении и имя врача, который сделал это направление.

Далее пациент выбирает медицинское учреждение, которое предоставляет амбулаторную помощь по контракту с НСЗУ. Больница или поликлиника должна предоставлять услуги по пакету: "Диагностика, профилактика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". Список таких заведений есть на сайте НСЗУ. Также можно узнать в контакт-центре по номеру: 16-77

Пациенту необходимо самостоятельно позвонить в медицинское учреждение и уточнить, есть ли у них аппарат для проведения КТ (томограф) и специалист, который проводит такое обследование. Если ответ положительный, то нужно записаться на обследование и прийти в медучреждение в назначенное время для бесплатного КТ.

Если пациент находится на лечении в стационаре, то все необходимые обследования входят в соответствующий пакет услуг и проводятся сразу в той больнице, куда пациента госпитализировали. Для оказания необходимой помощи больница должна иметь все необходимое.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно украинцам, чтобы не платить за коммунальные услуги.

А также рассказывали о том, что в Минздраве дали разъяснение о том, кому должны делать бесплатно тесты на коронавирус.

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