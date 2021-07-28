В Украине банда аферистов одурачивала людей: раскрыта схема "развода"

Мошенники в Украине придумывают все новые способы дурачить доверчивых людей. На этот раз аферисты придумали способ размещать на сайтах несуществующие товары и продавать их гражданам.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Отмечается, что в Одессе киберполиция задержала двух молодых людей, которые продавали через фальшивые интернет-магазины электронную, компьютерную и мобильную технику, которой просто не существовало в природе.
Молодые люди требовали предоплату с клиентов и исчезали. Злоумышленники приехали в Одессу из Николаевской области и там запустили аферу.
Во время обысков у них изъяли банковские карточки, на которые они получали оплату за фейковый товар, а также несколько пистолетов и патроны.
Сейчас подозреваемые находятся под арестом в СИЗО. Им грозит до восьми лет за решеткой.
Всего они обманули украинцев на сумму миллион гривен. Во время рейду на квартиру аферистов на телефон мошенников продолжали звонить обманутые люди.
Как мы писали ранее, украинцев предупреждают о новых наглых мошенниках, которые работают через "Новую почту".