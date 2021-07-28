В Україні банда аферистів обдурювала людей: розкрито схему "розводу"

Відзначається, що в Одесі кіберполіція затримала двох молодих людей, які продавали через фальшиві інтернет-магазини електронну, комп'ютерну та мобільну техніку, якої просто не існувало в природі.

Молоді люди вимагали передоплату з клієнтів і зникали. Зловмисники приїхали в Одесу з Миколаївської області й там запустили аферу.

Під час обшуків у них вилучили банківські картки, на які вони отримували оплату за фейковий товар, а також кілька пістолетів і патрони.

Наразі підозрювані перебувають під арештом у СІЗО. Їм загрожує до восьми років за ґратами.

Всього вони обдурили українців на суму мільйон гривень. Під час рейду на квартиру аферистів на телефон шахраїв продовжували дзвонити ошукані люди.