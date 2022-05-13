В Украине активизировались змеи: как не стать жертвой укусов

В Украине проснулись змеи и люди снова становятся жертвами укусов. Особенно много сейчас змей в западных областях страны, где нашли временное убежище жители других областей.

Как уберечься от укусов змей и какие виды водятся в западных областях – читайте в материале ниже.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области, вчера жертвой укуса змеи стала 32-летняя жительница Самборского района. Ее укусила змея в левую ногу. На место происшествия вызвали экстренную медицинскую помощь, женщина была госпитализирована в реанимационное отделение и врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

В целом с начала 2022 года уже зарегистрировано более 20 случаев укусов змей. Чаще всего змеи атакуют в Сколивском, Турковском и Самборском районе.

Глава Львовского отделения Украинского герпетологического сообщества Тарас Гринчишин сообщил в комментарии для Lviv. Media, что на самом деле укусов в два раза больше. Часть людей легко переносит укусы или они незначительные, поэтому за медицинской помощью не обращается.

Кроме того, в селах часто используют для лечения укусов рецепты народной медицины и обращаются к местным знахарям.

По словам Гринчишина, ядовитые гадюки редко встречаются даже в горной местности, за последние годы было зафиксировано всего три смертельных случая от укуса змей.

Какие виды змей у нас водятся и насколько они опасны

На западной Украине чаще всего можно встретить 4 вида змей: уж обычный, гадюка обычная, змея медянка и лесной полоз. Гринчишин отмечает, что часто упоминаются гадюка карпатская и гадюка Никольского.

"Гадюка карпатская не существует вообще – это обычная гадюка. А гадюка Никольского у нас не водится, они живут только в центральных и восточных регионах", - подчеркнул эксперт.

Ужи отличаются от других змей желтыми ушками – пятнами на голове, чаще желтыми, но иногда белыми или оранжевыми. Зачастую они не больше метра и абсолютно не опасны.

Уж обычный

Гадюка обычная может быть черной, коричневой или серой. На ее теле всегда по светлому тону есть рисунок потемнее в виде зигзага или цепочки с ромбами. Это единственный ядовитый вид в наших лесах.

Гадюка

Полоз лесной имеет оливково-бурый, желтоватый, ярко-коричневый или серо-коричневый окрас, его пузо в основном белое, серое и у самок – желтое. Они тоже не ядовитые.

Полоз

Змея медянка окрасом похожа на гадюку, у нее есть узор на спине, но она не опасна. Медянку часто путают с безногой ящерицей.

Медянка

Также часто можно встретить водного ужа – у них нет желтых ушек и рисунок на спине - шахматный. Эти ужи живут в водоемах, изредка выползают на сушу, и они тоже не ядовитые.

Водяной уж

Как себя вести при встрече со змеей

Если к вам пожаловал незваный гость прямо домой или во двор, не спешите вызывать все службы в панике. Если это приполз уж – он не причинит вреда, максимум - психологический дискомфорт. Выгнать его можно и самостоятельно.

Если вы встретили гадюку на дороге или в лесу - то тут важно правильно себя вести. Змеи никогда не нападают первые, они только защищаются. Если вы не будете ее трогать - она вас не тронет.

Если же ядовитая змея заползает в дом или во двор, или же на детскую площадку - то это явная угроза.

Важно помнить о том, что змея кусают только если на нее наступить, дотронуться рукой или ногой, или же, если у нее нет пути к бегству. Самое разумное – отступить, обойти стороной. При необходимости - отбросить ее длинной палкой с дороги.

Напасть на человека может только один вид змей – желтопузый полоз. Он обитает на юге Украины.

Как действовать при укусе змеи

"Бывает, что человек не понимает, что его укусила гадюка. Особенно, если это ребенок. Один из смертельных случаев произошел с 4-летним ребенком, именно из-за того, что малыш не смогу объяснить, что с ним произошло. Обычно сразу появляется резкая боль, потом начинается зуд и место начинает печь. Развивается отек. Бывают обмороки, отказ почек. Реакция у каждого человека может быть индивидуальная", - пояснил Гринчишин.

Конечность нужно немедленно обездвижить и поднять. Необходимо снять одежду, обувь, украшения - все, что может мешать кровообращению. По возможности на место укуса нужно положить лед.

Накладывать жгут категорически нельзя, так как яд в месте укуса разрушает ткани. Если наложить жгут, концентрация укуса будет слишком сильная и может начаться некроз. Двигаться после укуса тоже нельзя - это разгоняет яд по всему телу. Нужно оставаться неподвижными и много пить.

Если рядом есть аптечка – принять 1-2 таблетки против аллергии и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Нельзя травмировать место укуса. Никакие припекания не действуют, это работает только против укусов скорпионов, пауков и ос. Разрезать место укуса тоже нельзя - это может ухудшить состояние. По возможности, змею нужно сфотографировать или хотя бы запомнить - чтобы знать, с кем мы имеем дело.

Сейчас в больницах нет зарегистрированной сыворотки против змеиных укусов. Но есть механизм выведения яда с помощью капельниц и промываний. И сыворотка имеет смысл только в течение часа после укуса.

Не рекомендуют врачи и отсасывать змеиный яд. Это может привести к отравлению того, кто пытается помочь. Самое лучшее - не тратить время на эксперименты, а побыстрее добраться к специалистам за помощью.