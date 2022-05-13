В Україні активізувалися змії: як не стати жертвою укусів

В Україні прокинулися змії й люди знову стають жертвами укусів. Особливо багато зараз змій в західних областях країни, де знайшли тимчасовий притулок жителі інших областей.

Як уберегтися від укусів змій і які види водяться в західних областях – читайте в матеріалі нижче.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС Львівської області, вчора жертвою укусу змії стала 32-річна мешканка Самбірського району. Її вкусила змія в ліву ногу. На місце події викликали екстрену медичну допомогу, жінка була госпіталізована в реанімаційне відділення і лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Загалом з початку 2022 року вже зареєстровано понад 20 випадків укусів змій. Найчастіше змії атакують у Сколівському, Турківському та Самбірському районі.

Голова Львівського відділення Української герпетологічної спільноти Тарас Гринчишин повідомив у коментарі для Lviv. Media, що насправді укусів у два рази більше. Частина людей легко переносить укуси або вони незначні, тому за медичною допомогою не звертається.

Крім того, в селах часто використовують для лікування укусів рецепти народної медицини та звертаються до місцевих знахарів.

За словами Гринчишина, отруйні гадюки рідко зустрічаються навіть у гірській місцевості, за останні роки було зафіксовано всього три смертельні випадки від укусу змій.

Які види змій у нас водяться і наскільки вони небезпечні

На Західній Україні найчастіше можна зустріти 4 види змій: вуж звичайний, гадюка звичайна, змія мідянка і лісовий полоз. Гринчишин зазначає, що часто згадуються гадюка Карпатська та гадюка Нікольського.

"Гадюка Карпатська не існує взагалі - це звичайна гадюка. А гадюка Нікольського у нас не водиться, вони живуть тільки в центральних і східних регіонах", - підкреслив експерт.

Вужі відрізняються від інших змій жовтими вушками-плямами на голові, частіше жовтими, але іноді білими або помаранчевими. Найчастіше вони не більше метра й абсолютно безпечні.

Вуж звичайний

Гадюка звичайна може бути чорною, коричневою або сірою. На її тілі завжди по світлому тону є малюнок темніше у вигляді зигзага або ланцюжка з ромбами. Це єдиний отруйний вид в наших лісах.

Гадюка

Полоз лісовий має оливково-бурий, жовтуватий, яскраво-коричневий або сіро-коричневе забарвлення, його пузо в основному біле, сіре й у самок – жовте. Вони теж не отруйні.

Полоз

Змія мідянка забарвленням схожа на гадюку, у неї є візерунок на спині, але вона не становить небезпеки. Мідянку часто плутають з безногою ящіркою.

Мідянка

Також часто можна зустріти водного вужа - у них немає жовтих вушок і малюнок на спині - шаховий. Ці вужі живуть у водоймах, зрідка виповзають на сушу, і вони теж не отруйні.

Водяний вуж

Як себе вести при зустрічі зі змією

Якщо до вас завітав непроханий гість прямо додому або у двір, не поспішайте викликати всі служби в паніці. Якщо це приповз вуж - він не заподіє шкоди, максимум - психологічний дискомфорт. Вигнати його можна і самостійно.

Якщо ви зустріли гадюку на дорозі або в лісі - то тут важливо правильно себе поводити. Змії ніколи не нападають перші, вони тільки захищаються. Якщо ви не будете її чіпати - вона вас не зачепить.

Якщо ж отруйна змія заповзає в будинок або у двір, або ж на дитячий майданчик - то це явна загроза.

Важливо пам'ятати про те, що змія кусають тільки якщо на неї наступити, доторкнутися рукою або ногою, або ж, якщо у неї немає шляху до втечі. Найрозумніше - відступити, обійти стороною. При необхідності - відкинути її довгою палицею з дороги.

Напасти на людину може тільки один вид змій – жовтопузий полоз. Він мешкає на півдні України.

Як діяти при укусі змії

"Буває, що людина не розуміє, що його вкусила гадюка. Особливо, якщо це дитина. Один зі смертельних випадків стався з 4-річною дитиною, саме через те, що малюк не зможу пояснити, що з ним сталося. Зазвичай відразу з'являється різкий біль, потім починається свербіж і місце починає пекти. Розвивається набряк. Бувають непритомність, відмова нирок. Реакція у кожної людини може бути індивідуальна", - пояснив Гринчишин.

Кінцівку потрібно негайно знерухомити та підняти. Необхідно зняти одяг, взуття, прикраси - все, що може заважати кровообігу. По можливості на місце укусу потрібно покласти лід.

Накладати джгут категорично не можна, оскільки отрута в місці укусу руйнує тканини. Якщо накласти джгут, концентрація укусу буде занадто сильна і може початися некроз. Рухатися після укусу теж не можна - це розганяє отруту по всьому тілу. Потрібно залишатися нерухомими та багато пити.

Якщо поруч є аптечка - прийняти 1-2 таблетки проти алергії і якомога швидше звернутися за медичною допомогою.

Не можна травмувати місце укусу. Ніякі припікання не діють, це працює тільки проти укусів скорпіонів, павуків і ос. Розрізати місце укусу теж не можна - це може погіршити стан. По можливості, змію потрібно сфотографувати або хоча б запам'ятати - щоб знати, з ким ми маємо справу.

Зараз у лікарнях немає зареєстрованої сироватки проти зміїних укусів. Але є механізм виведення отрути за допомогою крапельниць і промивань. І сироватка має сенс тільки протягом години після укусу.

Не рекомендують лікарі й відсмоктувати зміїну отруту. Це може призвести до отруєння того, хто намагається допомогти. Найкраще - не витрачати час на експерименти, а швидше дістатися до фахівців за допомогою.