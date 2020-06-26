В Украине активизировались наглые мошенники: ездят на авто

В сети на видео показали мошенницу
В Украине активизировались мошенники, которые обманывают продавцов в магазине. Они работают по такой схеме: покупают какой-то недорогой товар и протягивают продавцу крупную купюру, берут сдачу, но свои деньги забирают и прячут. Возможно, аферисты владеют гипнозом.
Об одном из таких случаев рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook.
Женщина на Volkswagen (№FAK328 Lt) провернула таким способом аферу.
"Внимание продавцов! Будьте внимательны и осторожны! Вновь активизировались мошенники, которые приходят с большой купюрой (500 или 1000 гривен), покупают какую-то мелочь, ищут мелкие средства, чтобы целыми купюрами забрать сдачу, дальше заговаривают, прячут свою крупную купюру и забирают остальные. Именно эта мошенница была замечена на автомобиле", - сказано под видео.
В Украине орудуют мошенники на авто (Киев Оперативный)
В комментариях украинцы отреагировали на схему мошенничеству и отметили, что такой "развод" не новость.
Как мы ранее писали, мошенники придумали новый способ обманывать украинцев.
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Автор: Людмила Жукова