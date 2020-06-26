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В Україні активізувалися нахабні шахраї: можливо, володіють гіпнозом

STYLERЖиття    26.06.2020 - 11:15
В Україні активізувалися нахабні шахраї: можливо, володіють гіпнозом
У мережі попередили про нову схему обману продавців (колаж РБК-Україна)

В мережі на відео показали шахрайку

В Україні активізувалися шахраї, які дурять продавців в магазині. Вони працюють за такою схемою: купують якийсь недорогий товар і простягають продавцю велику купюру, беруть здачу, але свої гроші забирають і ховають. Можливо, аферисти володіють гіпнозом.

Про один з таких випадків розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Жінка на Volkswagen (№FAK328 Lt) провернула такий спосіб афери.

"Увага продавців! Будьте уважні і обережні! Знову активізувалися шахраї, які приходять з великою купюрою (500 або 1000 гривень), купують якусь дрібницю, шукають дрібні кошти, щоб цілими купюрами забрати здачу, далі заговорюють, ховають свою велику купюру і забирають інші. Саме ця шахрайка була помічена на автомобілі", - сказано під відео.

В Україні орудують шахраї на авто (Київ Оперативний)

В коментарях українці відреагували на схему шахрайства і відзначили, що такий "розвод" не новина.

  • Продавці від бога! Є золоте правило, кладеш купюру покупця на стіл перед собою, потім даєш завдання, а після вже ховаєш в касу.
  • Стара схема.
  • Швидше за все, у неї парфуми з феромонами. Закрутилася голова, поплив, втратив на мить розум і - 1000 грн з зп. Мені теж один раз така попалася, з феромонами.

Як ми раніше писали, шахраї придумали новий спосіб обманювати українців.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України мошенничество
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