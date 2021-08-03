В Украине активизировались мошенники: маскируются под "ПриватБанк" и обещают бешеные деньги

Как работает мошенническая схема

Итак. В Facebook пользователям в последнее время предлагается дешевая реклама. В ней говорится о том, что "каждый житель Украины имеет право на разовую выплату".

Конечно, для того, чтобы получить средства, нужно осуществить ряд манипуляций. В частности, перейти на сомнительный сайт, подтвердить возраст и тому подобное. А дальше - викторина.

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Интересно, что подобные фейковые объявления проплачиваются владельцами страниц с похожим названием - Inform Buro, Inform Banks, Mari Inform - которые были созданы исключительно под подобные мошеннические деяния.

Стоит обратить внимание и на то, что суммы, которые якобы по праву принадлежат каждому гражданину, тоже разнятся. От 19 500 до 30 500 грн. Почему именно такие цифры - неизвестно.

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Но чтобы получить эти деньги, вам нужно оплатить комиссию около 150 грн (за сумму до 200 грн полиция не привлечет преступников к уголовной ответственности).

Мошенники утверждают, что комиссия вам вернется, но, конечно, все мы знаем, как это работает. Не забывайте, что когда дело дойдет до оплаты комиссии, то вы на фишинговом сайте оставите все данные своей карты, а преступники смогут списать со счета любую сумму.

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Кстати, для лучшего эффекта аферисты в своих рекламных объявлениях используют айдентику известных брендов. В частности - "ПриватБанка". Расчет идет на то, что люди должны поверить в то, что государственное финансовое учреждение действительно раздает деньги каждому гражданину Украины...

Поэтому когда видите подобные объявления - просто игнорируйте их, а еще лучше - подавайте жалобу в Facebook чтобы другие люди не имели возможности потерять свои деньги.

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