В Украине активизировались квартирные воры: начали использовать совершенно новые схемы

Лето - самое активное время для квартирных воров. И военное лето в Украине, к сожалению, исключением не стало. Тем более, что сейчас много квартир пустует из-за отъезда владельцев в другие регионы.

О новой схеме квартирных воров в Украине - читайте в материале Styler ниже.

Домушники летом активизируются в июле-августе, когда украинцы начинают активно ездить в отпуска. Обычно они проверяют пустующие квартиры и ставят метки. И какое-то время наблюдают за квартирой - посещает ли ее кто-нибудь.

Как выглядит новая схема квартирных воров

Но теперь воры придумали новую схему, чтобы выяснить, проживает ли кто-нибудь в данной квартире.

"Будний день, около 12:00 часов дня. В замке кто-то начал ковыряться ключом. Иду к входным дверям и смотрю в глазок - стоит незнакомый мужчина с ключами в руках и телефоном. Открываю дверь и спрашиваю: "Что вам нужно?". Незнакомый мужчина начинает нести какую-то околесицу, что перепутал дом, адрес и ключи дали риелторы", - рассказала нам жительница Львова.

При попытке выяснить, какой адрес дали так называемые риелторы, мужчина назвал соседний дом и квартиру. А после этого начал быстро уходить по лестнице, так как владелица квартиры достала телефон, чтобы его сфотографировать.

Далее хозяйка квартиры позвонила знакомым в соседнем доме (который указал неизвестный визитер) и выяснила, что в указанной мужчиной квартире уже лет 15 проживает пара пенсионеров. И никому свою жилплощадь они не сдавали и не собирались.

Мало того, выяснилось, что этот случай не единичный. Агент по аренде недвижимости во Львове Игорь Петренко рассказал для Styler, что таких случаев известно уже около десятка - в разных районах города.

И каждый раз владельцы квартир не успевали выяснить данные подозрительного визитера или его сфотографировать. Не исключено, что такую же схему применяют и в других городах Украины.

По описанию - визитеры внешне были разные, но все выглядели прилично, говорили на украинском языке. И рассказывали одну и ту же сказку - о том, что им дали ключи и адрес, а они заблудились.

Что примечательно - воры проверяют квартиры, где живут одинокие люди, пенсионеры и люди с инвалидностью. И пользуются тем, что сейчас многие украинцы не знают половины своих соседей в лицо, так как много жилья арендуется переселенцами.

Как обезопасить свою квартиру от воров

Домушники часто выбирают квартиры на первом или втором этажах, где есть пластиковые окна без решеток. Рядом могут находиться газовые трубы, пожарные лестницы, козырек над поездом.

Также их привлекают квартиры с простыми дверными замками, которые можно быстро открыть отмычкой или подобрать ключ. Немаловажную роль играет отсутствие камер наблюдения возле дома, над подъездом и рядом.

Домушники чаще всего наблюдают за квартирой какое-то время и проверяют наличие хозяев и соседей в разное время суток. Обычно они оставляют незаметные метки - спички, волосинки, нитки на дверях. Монетки на ковриках у двери. Если предметы остаются на месте - значит, квартира пустует. Могут также проверять счетчики, если они вынесены из квартиры в общий коридор. И почтовые ящики.

Если вы собираетесь уехать надолго, то позаботьтесь о том, чтобы за вашей квартирой присматривали. Не оставляйте открытыми форточки и задерните шторы. Повесьте на балконе сушиться белье.

Попросите соседей раз в пару дней проверять входные двери и коврик, забирать почту из ящика. Повесьте на окна наклейку "Объект под охраной", "Ведется видеонаблюдение", "Внутри злая собака" - это отпугивает воров.

Не открывайте двери незнакомым людям, даже если они назвались пожарными, полицейскими, представителям социальной службы. Требуйте показать удостоверение в глазок, звоните в организацию и проверяйте. Если есть подозрение - вызывайте полицию.