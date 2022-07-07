В Україні активізувалися квартирні злодії: почали використовувати абсолютно нові схеми

Літо - найактивніший час для квартирних злодіїв. І військове літо в Україні, на жаль, винятком не стало. Тим більше, що зараз багато квартир пустує через від'їзд власників в інші регіони.

Про нову схему квартирних злодіїв в Україні - читайте в матеріалі Styler нижче.

Домушники влітку активізуються в липні-серпні, коли українці починають активно їздити у відпустки. Зазвичай вони перевіряють порожні квартири та ставлять мітки. І якийсь час спостерігають за квартирою - чи відвідує її хто-небудь.

Як виглядає нова схема квартирних злодіїв

Але тепер злодії придумали нову схему, щоб з'ясувати, чи проживає хто-небудь в даній квартирі.

"Будній день, близько 12: 00 години дня. У замку хтось почав колупатися ключем. Йду до вхідних дверей і дивлюся в вічко - стоїть незнайомий чоловік з ключами в руках і телефоном. Відкриваю двері та питаю: "Що вам потрібно?". Незнайомий чоловік починає нести якусь нісенітницю, що переплутав будинок, адресу і ключі дали рієлтори", - розповіла нам мешканка Львова.

При спробі з'ясувати, яку адресу дали так звані рієлтори, чоловік назвав сусідній будинок і квартиру. А після цього почав швидко йти по сходах, оскільки власниця квартири дістала телефон, щоб його сфотографувати.

Далі господиня квартири зателефонувала знайомим в сусідньому будинку (який вказав невідомий візитер) і з'ясувала, що у вказаній чоловіком квартирі вже років 15 проживає пара пенсіонерів. І нікому свою житлоплощу вони не здавали та не збиралися.

Мало того, з'ясувалося, що цей випадок не поодинокий. Агент з оренди нерухомості у Львові Ігор Петренко розповів для Styler, що таких випадків відомо вже близько десятка - в різних районах міста.

І кожен раз власники квартир не встигали з'ясувати дані підозрілого візитера або його сфотографувати. Не виключено, що таку ж схему застосовують і в інших містах України.

За описом - візитери зовні були різні, але всі виглядали пристойно, говорили українською мовою. І розповідали одну і ту ж казку - про те, що їм дали ключі та адресу, а вони заблукали.

Що примітно - злодії перевіряють квартири, де живуть самотні люди, пенсіонери та люди з інвалідністю. І користуються тим, що зараз багато українців не знають половини своїх сусідів в обличчя, бо багато житла орендується переселенцями.

Як убезпечити свою квартиру від злодіїв

Домушники часто обирають квартири на першому або другому поверхах, де є пластикові вікна без решіток. Поруч можуть знаходитися газові труби, пожежні сходи, козирок над поїздом.

Також їх приваблюють квартири з простими дверними замками, які можна швидко відкрити відмичкою або підібрати ключ. Важливу роль відіграє відсутність камер спостереження біля будинку, над під'їздом і поруч.

Домушники найчастіше спостерігають за квартирою якийсь час і перевіряють наявність господарів і сусідів в різний час доби. Зазвичай вони залишають непомітні мітки - сірники, волосинки, нитки на дверях. Монетки на килимках біля дверей. Якщо предмети залишаються на місці - значить, квартира пустує. Можуть також перевіряти лічильники, якщо вони винесені з квартири в загальний коридор. І поштові скриньки.

Якщо ви збираєтеся виїхати надовго, то подбайте про те, щоб за вашою квартирою доглядали. Не залишайте відкритими кватирки та засуньте штори. Повісьте на балконі сушитися білизну.

Попросіть сусідів раз в пару днів перевіряти вхідні двері та килимок, забирати пошту з ящика. Повісьте на вікна наклейку "Об'єкт під охороною", "Ведеться відеоспостереження", "Всередині злий пес" - це відлякує злодіїв.

Не відкривайте двері незнайомим людям, навіть якщо вони назвалися пожежниками, поліцейськими, представникам соціальної служби. Вимагайте показати посвідчення в вічко, телефонуйте в організацію і перевіряйте. Якщо є підозра - викликайте поліцію.