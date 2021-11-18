В Украине 5 гривен продают за 20 тысяч: в чем особенность банкноты

В Украине на аукцион выставили редкую купюру номиналом в 5 гривен 1992 года выпуска. Ее владелец хочет выручить за нее 20 тысяч гривен.

Продавец написал, что у купюры скрытых дефектов нет. Ранее она была примята, но ее выровняли.

Особенность купюры кроется в браке печати. Лицевая сторона банкноты пропечатана, а на обратной видны только номера.

5 гривен продают за 20 тысяч (скриншот с Violity)

Напомним, в Украине 100-долларовую купюру продавали за 1,5 тысячи долларов, что составляет почти 40 тысяч гривен. При этом главной особенностью банкноты был редкий номер LF 60000004 A.

Купюры с редкими номерами можно продать дороже их номинальной стоимости. Но также еще важно, чтобы банкноты находились в хорошем состоянии.

Также стоит обратить внимание на то, что коллекционеры любят купюры с низкими серийными номерами, например, ниже 1000 или 100 (например, 00000100). За такие банкноты можно выручить хорошие деньги.

Мы также писали о том, что в Украине 1-гривневую купюру продавали за 30 тысяч. В данном случае купюра была обыкновенной, но ее ценность заключалась в автографе президента Владимира Заленского.