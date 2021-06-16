В Украине за 30 тысяч продают 1-гривневую купюру: в чем ее уникальность

Чем уникальна гривна

По сути это обычная гривна, а ценность ее состоит в автографе. Владелец денег уверяет, что на ней поставил подпись президент Украины Владимир Зеленский еще до того, как стал главой государства.

"Просто шедевр, иметь в коллекции денежную купюру со 100% подтверждением подлинности. Продам 1 гривну с оригиналом подписи 6-го президента за год до его инаугурации - Зеленского В. А. Такая гривна одна за все правления президентов

Подпись действительно реальная, имеет свою историю. Для истории оставила бы себе, но нужны деньги", - говорится в описании лота.

Фото: 1 гривна с подписью Владимира Зеленского (olx.ua)

Какие еще купюры можно дорого продать

На том же сайте объявлений есть 1 гривна 1992 года за 140 грн, 2 гривны того же года оцениваются в 150 грн, а 5-тигривневая купюра в 200 грн.

Дорого оцениваются и банкноты с необычными номерами. Так, 2 гривны с номером 0808080 стоят 300 грн.

Также есть купюра 1 гривна 1992 года, что оценивается в 450 грн.

Как изменилась 1 гривна за почти 25 лет

Гривна официально стала нашей национальной валютой со 2 сентября 1996 года. Но печатать бумажные гривны и чеканить копейки начали еще в 1992-м.

За это время дизайн банкноты менялся дважды - в 1996 и 2004. Она становилась меньше по размеру, а защиты от фальсификации становилось больше.

Ниже смотрите, как менялась гривна с 1992 по 2004 год.

В 2018 году началась чеканка монет 1 и 2 гривны нового образца. НБУ сообщил о намерении постепенно заменить банкноты номиналами в 1, 2, 5 и 10 гривен монетами аналогичных номиналов.