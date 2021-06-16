В Україні за 30 тисяч продають 1-гривневу купюру: у чому її унікальність

Чим унікальна гривня

По суті це звичайна гривня, а цінність її полягає в автографі. Власник грошей запевняє, що на ній поставив підпис президент України Володимир Зеленський ще до того, як став главою держави.

"Просто шедевр, мати в колекції грошову купюру зі 100% підтвердженням справжності. Продам 1 гривню з оригіналом підпису 6-го президента за рік до його інавгурації - Зеленського В. А. Така гривня одна за всі правління президентів

Підпис дійсно реальний, має свою історію. Для історії залишила б собі, але потрібні гроші", - йдеться в описі лота.

Фото: 1 гривня з підписом Володимира Зеленського (olx.ua)

Які ще купюри можна дорого продати

На тому ж сайті оголошень є 1 гривня 1992 року за 140 грн, 2 гривні того ж року оцінюються в 150 грн, а 5-тигривнева купюра в 200 грн.

Дорого оцінюються і банкноти з незвичайними номерами. Так, 2 гривні з номером 0808080 вартують 300 грн.

Також є 1 гривня 1992 року, яка оцінюється в 450 грн.

Як змінилася 1 гривня за майже 25 років

Гривня офіційно стала нашою національною валютою з 2 вересня 1996 року. Але друкувати паперові гривні і карбувати копійки почали ще в 1992-му.

За цей час дизайн банкноти змінювався двічі - в 1996 і 2004. Вона ставала меншою за розміром, а захисту від фальсифікації ставало більше.

Нижче дивіться, як змінювалася гривня з 1992 по 2004 рік.

У 2018 році почалося карбування монет 1 і 2 гривні нового зразка. НБУ повідомив про намір поступово замінити банкноти номіналами в 1, 2, 5 і 10 гривень монетами аналогічних номіналів.