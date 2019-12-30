Когда в Украине в 2020 году нужно колядовать, щедровать и посевать

На Рождество и Старый Новый год в Украине существует много необычных традиций
Новогодние и рождественские праздники в Украине связаны с рядом народных традиций, которые передаются из поколения в поколение. Самые главные из них - это колядование, щедрование и засевание. Когда в 2020 году можно смело отправляться на гуляния - в материале Styler.
Стоит отметить, что все эти ритуалы посвящены единственной и главной цели - пожелать дому и его хозяевам достатка, процветания и щедрого нового года.
Традиция колядок уходит историей еще в дохристианские времена. Тогда люди верили, что у языческой богини любви и красоты Лады рождался сын Коляда. Его наши праотцы считали богом зимнего солнца. Согласно преданию, Коляда рождался в самую длинную ночь (день зимнего солнцестояния, по новому стилю - 6 января).
Из-за дохристианского происхождения традиции, в современных колядках в библейские мотивы вплетены упоминания природных сил и явлений. После принятия христианства о Коляде позабыли, теперь эта традиция посвящена рождению Иисуса Христа Спасителя.
Колядовать в Украине принято на Святвечер - 6 января. После первой звезды вся семья садилась ужинать за постным столом, а затем принято было носить кутю крестным родителям и ходить по домам с колядками.
Колядовали группами, и у каждого члена семьи была своя роль. Такая традиция превращалась в своего рода театрализованную постановку. Во главе группы - звездарь, он несет "Вифлеемскую звезду", которая указала волхвам на рождение Иисуса. Второй участник - звонарь, который звонком предупреждает хозяев о приходе колядников.
Стоит отметить, что колядовать можно абсолютно всем - мужчинам, женщинам детям, утром 7 января уже не колядуют, но славят церковными песнями рождение Христа.
Украинские колядники (фото: РБК-Украина)
Щедрый вечер не стоит путать со Святвечером. Его празднуют в Украине 13 января, в канун "Старого Нового года". В этот день принято ходить по домам с щедровками. В дохристианское время в этот вечер почитали Месяц, который связывали с урожаем. В этот день у богов просили щедрого урожая и достатка.
Щедровки наполнены пожеланиями "полной чаши" во всем. А чтобы расщедрить богов, нужно было щедро одарить гостей едой и деньгами. Не пустить в дом щедровальщиков - к бедам и убыткам на целый год.
Щедруют только молодые люди. Обряд сопровождается песнями, танцами, переодеваниями с масками и сценками.
13 января празднуют день Маланки - сестры Месяца, а 14-го - Василия Великого. Поэтому в песнях щедривок часто встречаются их имена. Согласно древнему мифу, когда Меланию, сестру Месяца, украл змей, вызволил ее богатырь Василий.
Посевают на Старый Новый год 14 января. При этом в обряде нельзя участвовать женщинам - только мальчикам или мужчинам. В дом первым должен войти представитель мужского пола, это, по преданию, принесет достаток и богатство на следующий год.
Принято посевать с самого утра, а лучше всего до восхода солнца. Самому первому посевальщику дарили самые богатые подарки, поэтому мальчишки старались встать как можно раньше, чтобы успеть первыми обойти дома.
Посевальщик приносит в дом жито и пшеницу, рассевает их по полу при этом напевая песню-посевалку или рассказывает стишок. Зерно, рассыпанное по полу нельзя убирать до заката. Кроме того, считалось, что чем больше мальчишек придет посевать, тем более щедрым будет новый год.