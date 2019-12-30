Коли в Україні у 2020 році треба колядувати, щедрувати і засівати

На Різдво і Старий Новий рік в Україні існує багато незвичайних традицій
Новорічні та різдвяні свята в Україні пов'язані з рядом народних традицій, які передаються з покоління в покоління. Найголовніші з них - це колядування, щедрування і засівання. Коли в 2020 році можна сміливо вирушати на гуляння - в матеріалі Styler.
Варто відзначити, що всі ці ритуали присвячені єдиній і головній меті - побажати дому і його господарям достатку, процвітання і щедрого нового року.
Традиція колядок почалася ще в дохристиянські часи. Тоді люди вірили, що у язичницької богині любові і краси Лади народжувався син Коляда. Його наші праотці вважали богом зимового сонця. Згідно з переказами, Коляда народжувався в найдовшу ніч (день зимового сонцестояння, за новим стилем - 6 січня).
Через дохристиянське походження традиції, в сучасних колядках в біблійні мотиви вплетені згадки природних сил та явищ. Після прийняття християнства про Коляду забули, тепер ця традиція присвячена народженню Ісуса Христа Спасителя.
Колядувати в Україні прийнято на Святвечір - 6 січня. Після першої зірки вся сім'я сідала вечеряти за пісним столом, а потім прийнято було носити кутю хрещеним батькам та ходити по домівках з колядками.
Колядували групами, і у кожного члена родини була своя роль. Така традиція перетворювалася у свого роду театралізовану постановку. На чолі групи - звіздар, він несе "Віфлеємську зірку, яка вказала волхвам на народження Ісуса. Другий учасник - дзвонар, який дзвінком попереджає господарів про прихід колядників.
Варто відзначити, що колядувати можна абсолютно всім - чоловікам, жінкам, дітям, вранці 7 січня вже не колядують, але славлять церковними піснями народження Христа.
Українські колядники (фото: РБК-Україна)
Щедрий вечір не варто плутати з Святвечором. Його святкують в Україні 13 січня, у переддень "Старого Нового року". В цей день прийнято ходити по домівках з щедрівками. У дохристиянські часи в цей вечір почитали Місяць, який пов'язували з урожаєм. В цей день у богів просили щедрого врожаю та достатку.
Щедрівки наповнені побажаннями "повної чаші" у всьому. А щоб розщедрити богів, потрібно було щедро обдарувати гостей їжею і грошима. Не пустити в дім щедрувальників - до бід і збитків на цілий рік.
Щедрують тільки молоді люди. Обряд супроводжується піснями, танцями, переодяганнями з масками і сценками.
13 січня святкують день Маланки - сестри Місяця, а 14-го - Василія Великого. Тому в піснях щедрівок часто зустрічаються їх імена. Згідно стародавнім міфом, коли Меланію, сестру Місяця, змій украв, визволив її богатир Василь.
Засівають на Старий Новий рік 14 січня. При цьому в обряді не можна брати участь жінкам - тільки хлопчикам або чоловікам. В дім першим має увійти представник чоловічої статі, це, за переказами, принесе достаток і багатство на наступний рік.
Прийнято засівати з самого ранку, а найкраще до сходу сонця. Самому першому засівальнику дарували найбагатші подарунки, тому хлопчаки намагалися встати якомога раніше, щоб встигнути першими обійти будинки.
Засівальник приносив у дім жито і пшеницю, розсівав їх по підлозі при цьому наспівуючи пісню-засівалку або розповідає віршик. Зерно, розсипане по підлозі не можна прибирати до заходу. Крім того, вважалося, що чим більше хлопчаків прийде посівати, тим щедрішим буде новий рік.