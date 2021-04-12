В Украине на 20% взлетят цены на базовые весенние продукты

Холодна весна вызовет подорожание базовых весенних продуктов. Речь идет о ранних овощах, цены на которые изменятся также из-за Пасхи и майских праздников.
Об этом пишет 24 канал.
Эксперты прогнозируют рост цен такую украинскую продукцию, как молодой лук, капуста, огурцы, редис, зелень и другие ранние овощи.
Подорожание может достигнуть 20% (сравнительно с прошлым годом) и связано оно с холодной весной 2021-го, а также с тем, что появление ранних овощей совпадет с Пасхой и майскими праздниками.
Из-за погоды ранние овощи требуют больше энергетических затрат, их сложнее выращивать. Как следствие, фермеры соберут меньше урожая.
Отметим, что в марте из продуктов больше всего взлетела цена на подсолнечное масло (почти на 10%). В Государственной службе статистки рассказали, что и на сколько подорожало:
При этом цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остались без изменений.
Ранее сообщалось, что в Минэкономики дали прогноз цен на топливо.