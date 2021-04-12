В Україні на 20% піднімуться ціни на базові весняні продукти

Холодна весна викличе подорожчання базових весняних продуктів. Мова йде про ранні овочі, ціни на які змінюються також через Великдень і травневі свята.
Про це пише 24 канал.
Експерти прогнозують зростання цін таку українську продукцію, як молода цибуля, капуста, огірки, редис, зелень та інші ранні овочі.
Подорожчання може досягти 20% (порівняно з минулим роком) і пов'язане воно з холодною весною 2021-го, а також з тим, що поява ранніх овочів співпаде з Великоднем і травневими святами.
Через погоду ранні овочі вимагають більше енергетичних витрат, їх складніше вирощувати. Як наслідок, фермери зберуть менше врожаю.
Відзначимо, що в березні з продуктів найбільше зросла ціна на соняшникову олію (майже на 10%). У Державній службі статистики розповіли, що і на скільки подорожчало:
При цьому ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишилися без змін.
Раніше повідомлялося, що у Мінекономіки дали прогноз цін на паливо.