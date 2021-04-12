В Україні на 20% піднімуться ціни на базові весняні продукти

Холодна весна викличе подорожчання базових весняних продуктів. Мова йде про ранні овочі, ціни на які змінюються також через Великдень і травневі свята.

Що саме подорожчає у травні й на скільки

Експерти прогнозують зростання цін таку українську продукцію, як молода цибуля, капуста, огірки, редис, зелень та інші ранні овочі.

Подорожчання може досягти 20% (порівняно з минулим роком) і пов'язане воно з холодною весною 2021-го, а також з тим, що поява ранніх овочів співпаде з Великоднем і травневими святами.

Через погоду ранні овочі вимагають більше енергетичних витрат, їх складніше вирощувати. Як наслідок, фермери зберуть менше врожаю.

У березні вже був стрибок подорожчання продуктів

Відзначимо, що в березні з продуктів найбільше зросла ціна на соняшникову олію (майже на 10%). У Державній службі статистики розповіли, що і на скільки подорожчало:

соняшникова олія - на 9,7%,

цукор - на 4,8%,

фрукти - на 3,5%,

алкогольні напої та тютюнові вироби - на 0,7%,

одяг і взуття - на 12,7%,

предмети домашнього вжитку і побутова техніка - на 0,5%,

охорона здоров'я - на 0,5%,

транспорт - на 1,8% (в т. ч. пальне - на 5,7%).

При цьому ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишилися без змін.