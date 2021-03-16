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В Украине с 17 марта увеличивают штрафы за нарушения ПДД: важные изменения

Автор: Людмила Жукова

В Украине с 17 марта вступает в силу закон о повышении ответственности за нарушение ПДД.

О существенных изменениях предупредил на своей странице в Facebook журналист Алексей Павловский.

Что же изменится с 17 марта

  • Повышение ответственности за пьяное вождение
  • Административный арест за пьяное вождение
  • Конфискация машины за 3-й случай пьяного вождения
  • Патрульные могут выписать штраф в 20400 грн, если суд ранее лишил права вождения
  • Убрали возможность избежать ответственности за пьяное вождение в случае: раскаяния, примирения, малозначительности, амнистии, передачи на поруки, условное досрочное освобождение, испытательный срок, помилование.

Новые обязанность водителя:

  • Во время остановки по требованию полицейского держать руки в поле его зрения и не выходить из машины без разрешения полицейского;
  • Пассажиру находиться на своем месте до распоряжения или требования полицейского;
  • Водителю по требованию полицейского не просто предъявить удостоверение водителя, документы, как раньше, а предъявить таким способом, позволяющим полицейскому прочитать и зафиксировать данные этих документов.

Штрафы:

  • Штраф за непристегнутый ремень 510 грн.
  • Штрафы пешеходам и велосипедистам.
  • Штраф за пьяное вождение на велосипеде 680 грн.
  • Штраф за сокрытие с места ДТП - 3400 грн
  • За превышение скорости на + 50км /ч - 1700 грн.
  • Грязные номерные знаки 850 грн., Повторно 1700 грн.

Процедура оформления:

  • Отменили требование привлекать свидетелей / понятых при оформлении пьяных водителей, если ведется видео съемки на нагрудную камеру. В протокол вписывается "Велась видео фиксация".
  • Отменили требование привлекать понятых для эвакуации авто за неправильную парковку, если ведется фото/видео фиксация
  • Присутствие патрульным вести фотофиксацию на любую технику (мобильные телефоны и т.п.)

Как мы ранее писали, в Украине значительно увеличивают штрафы за нарушения ПДД.

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