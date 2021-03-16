В Украине с 17 марта увеличивают штрафы за нарушения ПДД: важные изменения

В Украине с 17 марта вступает в силу закон о повышении ответственности за нарушение ПДД.
О существенных изменениях предупредил на своей странице в Facebook журналист Алексей Павловский.
Что же изменится с 17 марта
Повышение ответственности за пьяное вождение
Административный арест за пьяное вождение
Конфискация машины за 3-й случай пьяного вождения
Патрульные могут выписать штраф в 20400 грн, если суд ранее лишил права вождения
Убрали возможность избежать ответственности за пьяное вождение в случае: раскаяния, примирения, малозначительности, амнистии, передачи на поруки, условное досрочное освобождение, испытательный срок, помилование.
Новые обязанность водителя:
Во время остановки по требованию полицейского держать руки в поле его зрения и не выходить из машины без разрешения полицейского;
Пассажиру находиться на своем месте до распоряжения или требования полицейского;
Водителю по требованию полицейского не просто предъявить удостоверение водителя, документы, как раньше, а предъявить таким способом, позволяющим полицейскому прочитать и зафиксировать данные этих документов.
Штрафы:
Штраф за непристегнутый ремень 510 грн.
Штрафы пешеходам и велосипедистам.
Штраф за пьяное вождение на велосипеде 680 грн.
Штраф за сокрытие с места ДТП - 3400 грн
За превышение скорости на + 50км /ч - 1700 грн.
Грязные номерные знаки 850 грн., Повторно 1700 грн.
Процедура оформления:
Отменили требование привлекать свидетелей / понятых при оформлении пьяных водителей, если ведется видео съемки на нагрудную камеру. В протокол вписывается "Велась видео фиксация".
Отменили требование привлекать понятых для эвакуации авто за неправильную парковку, если ведется фото/видео фиксация
Присутствие патрульным вести фотофиксацию на любую технику (мобильные телефоны и т.п.)