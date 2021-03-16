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В Україні з 17 березня збільшують штрафи за порушення ПДР: важливі зміни

Автор: Людмила Жукова

В Україні з 17 березня набуває чинності закон про підвищення відповідальності за порушення ПДР.

Про суттєві зміни попередив на своїй сторінці в Facebook журналіст Олексій Павловський.

Що ж зміниться з 17 березня

  • Підвищення відповідальності за п'яне водіння
  • Адміністративний арешт за п'яне водіння
  • Конфіскація машини за 3-й випадок п'яного водіння
  • Патрульні можуть виписати штраф в 20400 грн, якщо раніше суд позбавив права керування
  • Прибрали можливість уникнути відповідальності за п'яне водіння у разі: каяття, примирення, малозначність, амністії, передачі на поруки, умовне дострокове звільнення, випробувальний термін, помилування

Нові обов'язок водія:

  • Під час зупинки на вимогу поліцейського тримати руки в поле його зору і не виходити з машини без дозволу поліцейського;
  • Пасажиру перебувати на своєму місці до розпорядження або вимоги поліцейського;
  • Водієві на вимогу поліцейського не просто пред'явити посвідчення водія, документи, як раніше, а пред'явити таким способом, що дозволяє поліцейському прочитати та зафіксувати дані цих документів

Штрафи:

  • Штраф за непристебнутий ремінь 510 грн.
  • Штрафи пішоходам і велосипедистам.
  • Штраф за п'яне водіння на велосипеді 680 грн.
  • Штраф за приховування з місця ДТП - 3400 грн
  • За перевищення швидкості на 50 км/год - 1700 грн.
  • Брудні номерні знаки 850 грн. Повторно 1700 грн.

Процедура оформлення:

  • Скасували вимогу залучати свідків / понятих при оформленні п'яних водіїв, якщо ведеться відео зйомки на нагрудну камеру. В протокол вписується "Велася відео фіксація".
  • Скасували вимогу залучати понятих для евакуації авто за неправильне паркування, якщо ведеться фото/відео фіксація
  • Присутність патрульним вести фотофіксацію на будь-яку техніку (мобільні телефони тощо)

Як ми раніше писали, в Україні значно збільшують штрафи за порушення ПДР.

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