В Україні з 17 березня збільшують штрафи за порушення ПДР: важливі зміни
В Україні з 17 березня набуває чинності закон про підвищення відповідальності за порушення ПДР.
Що ж зміниться з 17 березня
- Підвищення відповідальності за п'яне водіння
- Адміністративний арешт за п'яне водіння
- Конфіскація машини за 3-й випадок п'яного водіння
- Патрульні можуть виписати штраф в 20400 грн, якщо раніше суд позбавив права керування
- Прибрали можливість уникнути відповідальності за п'яне водіння у разі: каяття, примирення, малозначність, амністії, передачі на поруки, умовне дострокове звільнення, випробувальний термін, помилування
Нові обов'язок водія:
- Під час зупинки на вимогу поліцейського тримати руки в поле його зору і не виходити з машини без дозволу поліцейського;
- Пасажиру перебувати на своєму місці до розпорядження або вимоги поліцейського;
- Водієві на вимогу поліцейського не просто пред'явити посвідчення водія, документи, як раніше, а пред'явити таким способом, що дозволяє поліцейському прочитати та зафіксувати дані цих документів
Штрафи:
- Штраф за непристебнутий ремінь 510 грн.
- Штрафи пішоходам і велосипедистам.
- Штраф за п'яне водіння на велосипеді 680 грн.
- Штраф за приховування з місця ДТП - 3400 грн
- За перевищення швидкості на 50 км/год - 1700 грн.
- Брудні номерні знаки 850 грн. Повторно 1700 грн.
Процедура оформлення:
- Скасували вимогу залучати свідків / понятих при оформленні п'яних водіїв, якщо ведеться відео зйомки на нагрудну камеру. В протокол вписується "Велася відео фіксація".
- Скасували вимогу залучати понятих для евакуації авто за неправильне паркування, якщо ведеться фото/відео фіксація
- Присутність патрульним вести фотофіксацію на будь-яку техніку (мобільні телефони тощо)