Можно ли получить е-больничный дистанционно: ответ Минздрава

Сейчас в Украине продолжается переход от бумажного больничного к электронному. Для того, чтобы сформировать электронный формат документа гражданину нужно лично прийти на прием к врачу.

"Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности", - поясняют в ведомстве.

Так, врач может осмотреть пациента и определить, нужно ли направлять его на дополнительные обследования, на консультацию к другим специалистам, или же сам назначит лечение.

В Минздраве отмечают, что переход на электронные больничные позволяет украинцам не собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам.

"Обмен информацией происходит автоматически. А пациент тем временем занимается своим лечением. Однако посещать врача для этого обязательно", - добавляют в ведомстве.