В Украине с 1 ноября изменятся правила дорожного движения: что нужно знать

В Украине с 1 ноября вступят в действие нововведения в правилах дорожного движения. Изменения коснутся дорожных знаков, разметки и передвижения на велосипедах.
Что нужно знать всем украинским водителям – читайте в материале ниже.
За пределами населенных пунктов появится новое ограничение – на участках дороги с транспортными потоками будет запрещено двигаться со скоростью 110 км/в час, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений не выделен разметкой 1.2 (ранее в ПДД указывалась разметка 1.1 и 1.2. Разница между такой разметкой в ширине – 15 и 20 см.
Теперь появится определение велосипедной дорожки, а также – велосипедная полоса и велосипедный переезд.
Для обозначения "лежащего полицейского" будет введена новая разметка. Новая разметка будет также показывать выделенные места парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке. К вертикальной разметке добавится новая - желто-красная.
Пешеходные переходы теперь будут новые – с диагональной разметкой. А для водителей появится интересное нововведение – на перекрестках добавят разметку, которая будет показывать зоны, куда нельзя въезжать тем, кто не успел проехать перекресток.
Некоторые знаки изменят свою нумерацию и появится новый дорожный знак – он будет указывать номер дороги на красном фоне и направление, куда она ведет.
Знак "Туннель" будет иметь другой вид, на указателях населенных пунктов и указателях направления поменяется шрифт, "Островок безопасности" станет более информативным, а для водителей появится новый знак – "Место для зарядки электромобиля".
Теперь понятие "государственные дороги" изменится. Ранее было три общепринятых значения: международные, национальные, региональные. Теперь появится еще одна дорога – территориальная. Это поможет установить виновника плохого состояния дорожного покрытия при повреждении автомобиля.
Также появятся знаки "Платная дорога" и "Конец платной дороги", "Платная автомагистраль" и "Конец платной автомагистрали".
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут ужесточить наказание за превышение скорости.