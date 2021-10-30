В Украине с 1 ноября изменятся правила дорожного движения: что нужно знать

Скорость автомобиля

За пределами населенных пунктов появится новое ограничение – на участках дороги с транспортными потоками будет запрещено двигаться со скоростью 110 км/в час, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений не выделен разметкой 1.2 (ранее в ПДД указывалась разметка 1.1 и 1.2. Разница между такой разметкой в ширине – 15 и 20 см.

Нововведения для велосипедистов

Теперь появится определение велосипедной дорожки, а также – велосипедная полоса и велосипедный переезд.

дорожный знак 4.18 "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки"

дорожный знак 4.23 "Дорога для совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедистов"

дорожный знак 5.88 "Велосипедная полоса"

дорожный знак 5.90 "Зона для пешеходов и велосипедистов"

дорожные знаки 5.92.1 и 5.92.2 "Велосипедный переезд"

дорожные знаки 5.93.1 и 5.93.2 "Смежные пешеходный переход и велосипедный переезд"

дорожный знак 5.94.1 "Дорога со встречным велосипедной полосой"

дорожный знак 5.95.1 и 5.95.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением и встречной велосипедной полосой"

таблички 7.29.1-7.29.6 "Направление движения велосипедистов"

разметка 1.15 "Велосипедный переезд"

разметка 1.28.1 "Полоса для совмещенного движения маршрутных транспортных средств и велосипедистов"

разметка 1.28.2 "Дорожка, предназначенная для совмещенного движения пешеходов и велосипедистов"

разметка 1.28.3 "Смешанный движение велосипедистов и транспортных средств в попутном направлении"

разметка 1.37 "Стрелки направления движения для велосипедных дорожек и полос"

Новые разметки

Для обозначения "лежащего полицейского" будет введена новая разметка. Новая разметка будет также показывать выделенные места парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке. К вертикальной разметке добавится новая - желто-красная.

Пешеходные переходы теперь будут новые – с диагональной разметкой. А для водителей появится интересное нововведение – на перекрестках добавят разметку, которая будет показывать зоны, куда нельзя въезжать тем, кто не успел проехать перекресток.

Некоторые знаки изменят свою нумерацию и появится новый дорожный знак – он будет указывать номер дороги на красном фоне и направление, куда она ведет.

Знак "Туннель" будет иметь другой вид, на указателях населенных пунктов и указателях направления поменяется шрифт, "Островок безопасности" станет более информативным, а для водителей появится новый знак – "Место для зарядки электромобиля".

Дороги

Теперь понятие "государственные дороги" изменится. Ранее было три общепринятых значения: международные, национальные, региональные. Теперь появится еще одна дорога – территориальная. Это поможет установить виновника плохого состояния дорожного покрытия при повреждении автомобиля.

Также появятся знаки "Платная дорога" и "Конец платной дороги", "Платная автомагистраль" и "Конец платной автомагистрали".

С 1 ноября начнут действовать новые правила ПДД