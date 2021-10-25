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За превышение скорости более чем на 50 км/в час могут лишить прав: что грозит украинцам

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Понедельник 25 октября 2021 18:49
За превышение скорости более чем на 50 км/в час могут лишить прав: что грозит украинцам Украинским водителям готовят новые штрафы за превышение скорости (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Верховной Раде был зарегистрирован новый законопроект № 6214. В этом законопроекте депутаты предлагают ужесточить штрафы и наказания за нарушение правил дорожного движения.

Какие штрафы и новые ограничения грозят украинцам – читайте в материале ниже.

По законодательству Украины, за превышение скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/в час сейчас влечет за собой наложение штрафа – в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас эта сумма составляет 1700 гривен.

Что предлагают депутаты

  • За превышение скорости в населенных пунктах более 30 км/в час предлагается ввести штраф в размере 1700 гривен.
  • За превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах более чем на 50 км/в час у водителей предлагают забирать права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.
  • За превышение установленных ограничений скорости движения транспортного средства в населенных пунктах более чем на 70 км/в час предлагают лишать права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев.

Как указывают народные депутаты в пояснительной записке, эта инициатива – вынужденное реагирование на смертность и травматизм на дорогах Украины из-за превышения скорости. Превышение безопасной скорости движения является главной причиной дорожно-транспортного травматизма – 34% от всех ДТП.

Законопроект на данный момент находится на рассмотрении.

Напомним, ранее мы писали о том, каких ошибок нужно избегать водителям при общении с полицией.

А также мы рассказывали, в каких случаях водитель может получить только устное замечание за нарушение ПДД.

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