За превышение скорости более чем на 50 км/в час могут лишить прав: что грозит украинцам

В Верховной Раде был зарегистрирован новый законопроект № 6214. В этом законопроекте депутаты предлагают ужесточить штрафы и наказания за нарушение правил дорожного движения.

Какие штрафы и новые ограничения грозят украинцам – читайте в материале ниже.

По законодательству Украины, за превышение скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/в час сейчас влечет за собой наложение штрафа – в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас эта сумма составляет 1700 гривен.

Что предлагают депутаты

За превышение скорости в населенных пунктах более 30 км/в час предлагается ввести штраф в размере 1700 гривен.

За превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах более чем на 50 км/в час у водителей предлагают забирать права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

За превышение установленных ограничений скорости движения транспортного средства в населенных пунктах более чем на 70 км/в час предлагают лишать права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев.

Как указывают народные депутаты в пояснительной записке, эта инициатива – вынужденное реагирование на смертность и травматизм на дорогах Украины из-за превышения скорости. Превышение безопасной скорости движения является главной причиной дорожно-транспортного травматизма – 34% от всех ДТП.

Законопроект на данный момент находится на рассмотрении.