В Україні з 1 листопада зміняться правила дорожнього руху: що потрібно знати

В Україні з 1 листопада вступлять в дію нововведення в правилах дорожнього руху. Зміни торкнуться дорожніх знаків, розмітки та пересування на велосипедах.
Що потрібно знати всім українським водіям - читайте в матеріалі нижче.
За межами населених пунктів з'явиться нове обмеження - на ділянках дороги з транспортними потоками буде заборонено рухатися зі швидкістю 110 км/на годину, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків не виділений розміткою 1.2 (раніше в ПДР вказувалася розмітка 1.1 і 1.2. Різниця між такою розміткою в ширині - 15 і 20 см.
Тепер з'явиться визначення велосипедної доріжки, а також – велосипедна смуга і велосипедний переїзд.
Для позначення "лежачого поліцейського" буде введена нова розмітка. Нова розмітка буде також показувати виділені місця паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки. До вертикальної розмітки додасться нова - жовто-червона.
Пішохідні переходи тепер будуть нові - з діагональною розміткою. А для водіїв з'явиться цікаве нововведення - на перехрестях додадуть розмітку, яка буде показувати зони, куди не можна в'їжджати тим, хто не встиг проїхати перехрестя.
Деякі знаки змінять свою нумерацію і з'явиться новий дорожній знак – він буде вказувати номер дороги на червоному тлі та напрямок, куди вона веде.
Знак "Тунель "матиме інший вигляд, на покажчиках населених пунктів і покажчиках напрямку зміниться шрифт, "Острівець безпеки" стане більш інформативним, а для водіїв з'явиться новий знак – "місце для зарядки електромобіля".
Тепер поняття "Державні дороги" зміниться. Раніше було три загальноприйнятих значення: міжнародні, національні, регіональні. Тепер з'явиться ще одна дорога - територіальна. Це допоможе встановити винуватця поганого стану дорожнього покриття при пошкодженні автомобіля.
Також з'являться знаки "Платна дорога" і "Кінець платної дороги", "Платна автомагістраль" і "Кінець платної автомагістралі".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть посилити покарання за перевищення швидкості.