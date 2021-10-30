В Україні з 1 листопада зміняться правила дорожнього руху: що потрібно знати

Швидкість автомобіля

За межами населених пунктів з'явиться нове обмеження - на ділянках дороги з транспортними потоками буде заборонено рухатися зі швидкістю 110 км/на годину, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків не виділений розміткою 1.2 (раніше в ПДР вказувалася розмітка 1.1 і 1.2. Різниця між такою розміткою в ширині - 15 і 20 см.

Нововведення для велосипедистів

Тепер з'явиться визначення велосипедної доріжки, а також – велосипедна смуга і велосипедний переїзд.

дорожній знак 4.18 "суміжні пішохідна та Велосипедна доріжки"

дорожній знак 4.23 "Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів і велосипедистів"

дорожній знак 5.88 "Велосипедна смуга"

дорожній знак 5.90 "Зона для пішоходів і велосипедистів"

дорожні знаки 5.92.1 та 5.92.2 "Велосипедний переїзд"

дорожні знаки 5.93.1 та 5.93.2 "суміжні пішохідний перехід та велосипедний переїзд"

дорожній знак 5.94.1 "Дорога із зустрічною велосипедною смугою"

дорожній знак 5.95.1 і 5.95.2 "виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедною смугою"

таблички 7.29.1-7.29.6 "напрямок руху велосипедистів"

розмітка 1.15 "Велосипедний переїзд"

розмітка 1.28.1 "смуга для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів і велосипедистів"

розмітка 1.28.2 "доріжка, призначена для суміщеного руху пішоходів і велосипедистів"

розмітка 1.28.3 "змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку"

розмітка 1.37 "стрілки напрямку руху для велосипедних доріжок і смуг"

Нові розмітки

Для позначення "лежачого поліцейського" буде введена нова розмітка. Нова розмітка буде також показувати виділені місця паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки. До вертикальної розмітки додасться нова - жовто-червона.

Пішохідні переходи тепер будуть нові - з діагональною розміткою. А для водіїв з'явиться цікаве нововведення - на перехрестях додадуть розмітку, яка буде показувати зони, куди не можна в'їжджати тим, хто не встиг проїхати перехрестя.

Деякі знаки змінять свою нумерацію і з'явиться новий дорожній знак – він буде вказувати номер дороги на червоному тлі та напрямок, куди вона веде.

Знак "Тунель "матиме інший вигляд, на покажчиках населених пунктів і покажчиках напрямку зміниться шрифт, "Острівець безпеки" стане більш інформативним, а для водіїв з'явиться новий знак – "місце для зарядки електромобіля".

Дорога

Тепер поняття "Державні дороги" зміниться. Раніше було три загальноприйнятих значення: міжнародні, національні, регіональні. Тепер з'явиться ще одна дорога - територіальна. Це допоможе встановити винуватця поганого стану дорожнього покриття при пошкодженні автомобіля.

Також з'являться знаки "Платна дорога" і "Кінець платної дороги", "Платна автомагістраль" і "Кінець платної автомагістралі".

З 1 листопада почнуть діяти нові правила ПДР