В Украине с 1 июня начнут действовать новые правила для водителей на дорогах

С 1 июня в Украине начнут действовать ежегодные сезонные правила для крупногабаритного транспорта. Основные запреты для большегрузов коснутся дневного времени и жаркой погоды.
Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.
Сезонные ограничения движения действуют ежегодно в дневное время, и они направлены на то, чтобы сохранить автомобильные дороги общего использования.
На автотрассах общего пользования государственного значения установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.
Транспортные средства с фактическим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн.
Грузовые автомобили, которые осуществляют перевозку опасных, быстро портящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки, которые связаны с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
С 1 июня в дневное время будет ограничиваться дневное передвижение при повышении температуры воздуха выше +28 градусов.
Переждать жаркий период можно будет на специальных площадках для временных стоянок транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Место отстоя можно также отыскать по указателям или с помощью карты.
Также можно воспользоваться специальным TIR-паркингом, которые можно посмотреть на карте.
Согласно законодательству, соблюдение правил водителями грузовых средств, а также проверку весовых параметров, контролируют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины.
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