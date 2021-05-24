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В Украине с 1 июня начнут действовать новые правила для водителей на дорогах

Автор: Анна Шиканова

С 1 июня в Украине начнут действовать ежегодные сезонные правила для крупногабаритного транспорта. Основные запреты для большегрузов коснутся дневного времени и жаркой погоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Сезонные ограничения движения действуют ежегодно в дневное время, и они направлены на то, чтобы сохранить автомобильные дороги общего использования.

На автотрассах общего пользования государственного значения установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

Кого коснутся запреты

Транспортные средства с фактическим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн.

Для кого будут ограничения

Грузовые автомобили, которые осуществляют перевозку опасных, быстро портящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки, которые связаны с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Когда начнут работать ограничения

С 1 июня в дневное время будет ограничиваться дневное передвижение при повышении температуры воздуха выше +28 градусов.

Что делать водителям

Переждать жаркий период можно будет на специальных площадках для временных стоянок транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Место отстоя можно также отыскать по указателям или с помощью карты.

Также можно воспользоваться специальным TIR-паркингом, которые можно посмотреть на карте.

Кто контролирует ограничения

Согласно законодательству, соблюдение правил водителями грузовых средств, а также проверку весовых параметров, контролируют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре нашли кладбище полицейских "Приусов".

А также мы рассказывали о тайном языке водителей на дорогах и что обозначают разные жесты.

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