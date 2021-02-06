В Украине с 1 февраля существенно увеличили важные выплаты: кому добавят и сколько

В Украине с февраля подняли выплаты по уходу за детьми с инвалидностью. Постановление о повышении было принято на заседании Кабинета министров 3 февраля.
Кабинет министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы назначения и выплаты государственно социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", которым утверждается порядок назначения, выплаты и перечисление необходимых документов. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
С 1 февраля 2021 увеличен размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.
Прожиточный минимум для лиц, которые утратили трудоспособность в 2021 году составляет 1769 гривен. Соответственно, доплаты составят от 265 гривен до 2653 гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине предусмотрели компенсации за задержки пенсий и зарплат.
А также рассказывали о том, что Кабмин повысил зарплаты школьным медикам на время карантина.