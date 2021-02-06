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В Украине с 1 февраля существенно увеличили важные выплаты: кому добавят и сколько

Автор: Анна Шиканова

В Украине с февраля подняли выплаты по уходу за детьми с инвалидностью. Постановление о повышении было принято на заседании Кабинета министров 3 февраля.

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Кабинет министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы назначения и выплаты государственно социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", которым утверждается порядок назначения, выплаты и перечисление необходимых документов. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

С 1 февраля 2021 увеличен размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.

  • Лицам с инвалидностью с детства, которые относятся до подгруппы А I группа – с 75 до 150% прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность.
  • Лицам с инвалидностью с детства, которые относятся до подгруппы Б I группы – с 50 до 100% прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность.
  • Одиноким лицам с инвалидностью II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического заведения требуют постоянного наблюдения – с 15% до 75% прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность.
  • За ребенком с инвалидностью подгруппы А – с 100 до 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Прожиточный минимум для лиц, которые утратили трудоспособность в 2021 году составляет 1769 гривен. Соответственно, доплаты составят от 265 гривен до 2653 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине предусмотрели компенсации за задержки пенсий и зарплат.

А также рассказывали о том, что Кабмин повысил зарплаты школьным медикам на время карантина.

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