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В День Независимости над оккупированными городами активисты подняли украинский флаг (видео)

Флаг Украины установили в оккупированных городах (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Движение сопротивления приветствовало жителей оккупированных городов Донбасса, Харьковщины и Херсонщины с Днем Независимости Украины. В частности, был установлен украинский флаг.

Уникальными кадрами поделилось Главное управление разведки Минобороны Украины.

Активисты движения сопротивления в честь Дня Независимости уставили украинские флаги над оккупированными Мариуполем, Мирным и Балаклеей.

На видео видно, что в Мариуполе активисты сняли российский флаг и бросили его на земле и вместо него повесили флаг Украины.

"Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина - здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли. Движение сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонщины, Харьковщины, Донетчины, Луганщины и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны", - говорится в сообщении.

В Мариуполе активисты сняли российский флаг (скрин)

Активисты в оккупированных городах установили украинский флаг (скрин)

Ранее мы сообщали, что хакеры поздравили с Днем Независимости жителей Крыма, Донецка и России.

Также мы писали, что в небе над Николаевской областью облака сформировали очертания, внешне напоминающие карту Украины.

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День независимости Украины