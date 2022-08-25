В День Независимости над оккупированными городами активисты подняли украинский флаг (видео)

Движение сопротивления приветствовало жителей оккупированных городов Донбасса, Харьковщины и Херсонщины с Днем Независимости Украины. В частности, был установлен украинский флаг.
Уникальными кадрами поделилось Главное управление разведки Минобороны Украины.
Активисты движения сопротивления в честь Дня Независимости уставили украинские флаги над оккупированными Мариуполем, Мирным и Балаклеей.
На видео видно, что в Мариуполе активисты сняли российский флаг и бросили его на земле и вместо него повесили флаг Украины.
"Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина - здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли. Движение сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонщины, Харьковщины, Донетчины, Луганщины и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что хакеры поздравили с Днем Независимости жителей Крыма, Донецка и России.
Также мы писали, что в небе над Николаевской областью облака сформировали очертания, внешне напоминающие карту Украины.