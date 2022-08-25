У День Незалежності над окупованими містами активісти підняли український прапор (відео)

Активісти Руху опору на честь Дня Незалежності уставили українські прапори над окупованими Маріуполем, Мирним та Балаклією.

На відео видно, що у Маріуполі активісти зняли російський прапор та кинули його на землі і замість нього повісили прапор України.

"Рух опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також щоб кожен українець там відчував, що Україна - тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі. Рух Опору передає вітання до Дня Незалежності з українського Маріуполя, Херсонщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Криму. Незламним людям незламної країни", - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі активісти зняли російський прапор (скрін)

Активісти в окупованих містах встановили український прапор (скрін)