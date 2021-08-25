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Украина завоевала первое "золото" Паралимпиады 2020: что известно о Елизавете Мерешко

Автор: Светлана Мащенко

Украинская спортсменка Елизавета Мерешко завоевала первое золото на Паралимпиаде 2020, стартовавшей в Токио 24 августа.

Что известно о 29-летней спортсменке, видео ее триумфа - смотрите ниже в нашем материале.

Елизавета 25 августа победила в финальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем. К тому же она установила паралимпийский рекорд.

Отметим, что главной соперницей в борьбе за "золото" была американка Элизабет Маркс. "Бронза" досталась также украинке, 17-летней Анне Гонтарь. Еще одна украинка - Виктория Савцова - закончила финал на пятом месте.

Что известно о спортсменке

Елизавета родилась 8 июля 1992 года в Херсоне. Украинская пловчиха является чемпионом и призером летних Паралимпийских игр. Мастер спорта Украины международного класса.

В 11 лет девочка с детским церебральным параличом Лиза Мерешко впервые пришла в секцию плавания в Херсоне. Это был 2003 год. Девочку, которая передвигалась тогда и передвигается сейчас на коляске, под свою опеку взяла Стелла Бенедик, что стала самым влиятельным человеком в карьере спортсменки. Позже тренер вспоминала, что огромный потенциал увидела в девочке с первого взгляда.

В 2016-м году Елизавета принесла Украине золото на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в таких дисциплинах: плавание 50 м вольным стилем, плавание на 100 м брассом, плавание 400 м вольным стилем, плавание 100 м вольным стилем.

Фото: Елизавета Мерешко (wikipedia)

Среди других достижений спортсменки:

  • многократная чемпионка и двукратный серебряный призер Европы 2014 года,
  • трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер чемпионата мира 2015 года,
  • многократная чемпионка и бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года.

Спортсменка занимается плаванием в Херсонском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт".

Отметим, Паралимпиада в Токио продлится с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Украина уже завоевала уже восемь медалей на играх: 1 - золотую, 5 - серебряных и 2 - бронзовых. Сейчас по призовым местам мы занимаем четвертое место.

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Олимпиада