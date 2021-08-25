Україна здобула перше "золото" Паралімпіади 2020: що відомо про Єлизавету Мерешко

Українська спортсменка Єлизавета Мерешко здобула перше золото на Паралімпіаді 2020, що стартувала в Токіо 24 серпня.
Що відомо про 29-річну спортсменку, відео її тріумфу - дивіться нижче в нашому матеріалі.
Єлизавета 25 серпня перемогла у фінальному запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем. До того ж вона встановила паралімпійський рекорд.
Зазаначимо, що головною суперницею в боротьбі за "золото" була американка Елізабет Маркс. "Бронза" дісталася також українці, 17-річній Анні Гонтар. Ще одна українка - Вікторія Савцова - закінчила фінал на п'ятому місці.
Єлизавета народилася 8 липня 1992 в Херсоні. Українська плавчиня є чемпіоном та призером Літніх Паралімпійських ігор. Майстер спорту України міжнародного класу.
У 11 років дівчинка з дитячим церебральним паралічем Ліза Мерешко вперше прийшла в секцію плавання в Херсоні. Це був 2003 рік. Дівчинку, яка пересувалася тоді і пересувається зараз на візку, під свою опіку взяла Стелла Бенедик, що стала найвпливовішою людиною в кар'єрі спортсменки. Пізніше тренер згадувала, що величезний потенціал побачила в дівчинці з першого погляду.
У 2016-му році Єлизавета принесла Україні золото на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро в таких дисциплінах: плавання 50 м вільним стилем, плавання 100 м брасом, плавання 400 м вільним стилем, плавання 100 м вільним стилем.
Фото: Єлизавета Мерешко (wikipedia)
Серед інших здобутків спортсменки:
Спортсменка займається плаванням у Херсонському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".
Зазначимо, Паралімпіада в Токіо триватиме з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.
Україна вже здобула вже вісім медалей на іграх: 1 - золоту, 5 - срібних і 2 - бронзових. Наразі за призовими місцями ми посідаємо четверте місце.