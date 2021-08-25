Україна здобула перше "золото" Паралімпіади 2020: що відомо про Єлизавету Мерешко

Єлизавета 25 серпня перемогла у фінальному запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем. До того ж вона встановила паралімпійський рекорд.

Зазаначимо, що головною суперницею в боротьбі за "золото" була американка Елізабет Маркс. "Бронза" дісталася також українці, 17-річній Анні Гонтар. Ще одна українка - Вікторія Савцова - закінчила фінал на п'ятому місці.

Що відомо про спортсменку

Єлизавета народилася 8 липня 1992 в Херсоні. Українська плавчиня є чемпіоном та призером Літніх Паралімпійських ігор. Майстер спорту України міжнародного класу.

У 11 років дівчинка з дитячим церебральним паралічем Ліза Мерешко вперше прийшла в секцію плавання в Херсоні. Це був 2003 рік. Дівчинку, яка пересувалася тоді і пересувається зараз на візку, під свою опіку взяла Стелла Бенедик, що стала найвпливовішою людиною в кар'єрі спортсменки. Пізніше тренер згадувала, що величезний потенціал побачила в дівчинці з першого погляду.

У 2016-му році Єлизавета принесла Україні золото на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро в таких дисциплінах: плавання 50 м вільним стилем, плавання 100 м брасом, плавання 400 м вільним стилем, плавання 100 м вільним стилем.

Фото: Єлизавета Мерешко (wikipedia)

Серед інших здобутків спортсменки:

багаторазова чемпіонка та дворазова срібна призерка Європи 2014 року,

триразова чемпіонка та дворазова срібна призерка чемпіонату світу 2015 року,

багаторазова чемпіонка та бронзова призерка чемпіонату Європи 2016 року.

Спортсменка займається плаванням у Херсонському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".