Украина заняла первое место по количеству футболистов в сборной "худших игроков Евро 2020"

Украинские футболисты Александр Караваев, Сергей Сидорчук и Роман Яремчук вошли в сборную худших игроков Евро 2020. Такой вывод сделал авторитетный статистический портал WhoScored на основании средних оценок за матч.

Информацию опубликовали на странице WhoScored в Twitter .

Полностью команда игроков, которые проявили себя худшим образом, выглядит так:

В такой сборной украинцев - трое. Другие команды имеют преимущественно по два представителя.

Интересно, что компанию нашим спортсменам составили знаменитые футболисты из Германии и Португалии.

Напомним, что Украина на этом чемпионате Европы показала хороший результат и прошла в 1/4 финала. В аэропорту "Борисполь" команду Андрея Шевченко встречали благодарные украинские болельщики.

Мы также писали о том, что в Киеве маленькие футболисты спели гимн Украины и растрогали сеть.