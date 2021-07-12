Украина заняла первое место по количеству футболистов в сборной "худших игроков Евро 2020"

Украинские футболисты Александр Караваев, Сергей Сидорчук и Роман Яремчук вошли в сборную худших игроков Евро 2020. Такой вывод сделал авторитетный статистический портал WhoScored на основании средних оценок за матч.
Информацию опубликовали на странице WhoScored в Twitter.
Интересно, что компанию нашим спортсменам составили знаменитые футболисты из Германии и Португалии.
В такой сборной украинцев - трое. Другие команды имеют преимущественно по два представителя.
Полностью команда игроков, которые проявили себя худшим образом, выглядит так:
Вратарь: Мануэль Нойер (оценка 6,01; Германия).
Защитники: Александр Караваев (6,31; Украина), Домагой Вида (6,27; Хорватия), Антонио Рюдигер (6,17; Германия), Йошка Гвардиола (6,44; Хорватия).
Полузащитники: Бернарду Силва (6,41; Португалия), Сергей Сидорчук (6,26; Украина), Джо Аллен (6,21; Уэльс), Диогу Жота (6,62; Португалия), Аарон Рэмзи (6,56; Уэльс).
Нападающий: Роман Яремчук (6,56; Украина).
Напомним, что Украина на этом чемпионате Европы показала хороший результат и прошла в 1/4 финала. В аэропорту "Борисполь" команду Андрея Шевченко встречали благодарные украинские болельщики.
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