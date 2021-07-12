Україна посіла перше місце за кількістю футболістів у збірній "найгірших гравців Євро 2020"

Українські футболісти Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук та Роман Яремчук увійшли в збірну найгірших гравців Євро 2020. Такий висновок зробив авторитетний статистичний портал WhoScored на підставі середніх оцінок за матч.

Інформацію опублікували на сторінці WhoScored в Twitter .

Повністю команда гравців, які проявили себе гіршим чином, виглядає так:

У такій збірної українців - троє. Інші команди мають переважно по два представники.

Цікаво, що компанію нашим спортсменам склали знамениті футболісти з Німеччини та Португалії.

Нагадаємо, що Україна на цьому чемпіонаті Європи показала хороший результат і пройшла в 1/4 фіналу. В аеропорту "Бориспіль" команду Андрія Шевченка зустрічали вдячні українські вболівальники.

Ми також писали про те, що в Києві маленькі футболісти заспівали гімн України і зворушили мережу.