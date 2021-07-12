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Україна посіла перше місце за кількістю футболістів у збірній "найгірших гравців Євро 2020"

Автор: Роман Мирончук

Українські футболісти Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук та Роман Яремчук увійшли в збірну найгірших гравців Євро 2020. Такий висновок зробив авторитетний статистичний портал WhoScored на підставі середніх оцінок за матч.

Інформацію опублікували на сторінці WhoScored в Twitter.

Цікаво, що компанію нашим спортсменам склали знамениті футболісти з Німеччини та Португалії.

У такій збірної українців - троє. Інші команди мають переважно по два представники.

Повністю команда гравців, які проявили себе гіршим чином, виглядає так:

Воротар: Мануель Нойер (оцінка 6,01; Німеччина).

Захисники: Олександр Караваєв (6,31; Україна), Домагой Віда (6,27; Хорватія), Антоніо Рюдігер (6,17; Німеччина), Йошка Гвардіола (6,44; Хорватія).

Півзахисники: Бернарду Сілва (6,41; Португалія), Сергій Сидорчук (6,26; Україна), Джо Аллен (6,21; Уельс), Діогу Жота (6,62; Португалія), Аарон Ремзі (6,56; Уельс).

Нападник: Роман Яремчук (6,56; Україна).

Скріншот з Twitter

Нагадаємо, що Україна на цьому чемпіонаті Європи показала хороший результат і пройшла в 1/4 фіналу. В аеропорту "Бориспіль" команду Андрія Шевченка зустрічали вдячні українські вболівальники.

Ми також писали про те, що в Києві маленькі футболісти заспівали гімн України і зворушили мережу.

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