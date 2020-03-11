Украина закрывает границы из-за коронавируса: что нужно знать

Карантин в Украине из-за коронавируса объявили на заседании Кабмина 11 марта. Из-за этого в стране ввели ряд ограничений. Представитель Минздрава сообщил, что при въезде украинцам продолжают измерять температуру, но в будущем такая проверка будет проводиться только на определенных пунктах въезда, где будут пропускать людей в Украину. Соответственно, некоторые границы закроют.

Новоиспеченный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина.

"Правительство выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний", - сообщила Виктория Сюмар на своей Facebook-странице.

Скриншот поста (Виктория Сюмар/Facebook)

Кстати, авиакомпания МАУ отменила и сократила множество рейсов в 16 стран. Израиль вводит обязательный 14-дневный домашний карантин для всех прибывающих в страну (WizzAir отменил рейсы туда из Украины).

Отметим, что Польша ввела обязательный медицинский осмотр граждан при пересечении границы. Также Польша, Чехия и Молдова отменили все массовые мероприятия. Италия полностью закрыта на карантин (WizzAir отменил рейсы из Украины). По всей стране ограничили передвижения - теперь перемещаться можно только по работе и в экстренных случаях.

Как мы ранее писали, Виталий Кличко еще раньше объявил о введении карантина в Киеве с 12 марта. В связи с этим закрываются школы и детские сады.