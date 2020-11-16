Стало известно, может ли Украина закрыть все границы

В Украине могут снова закрыть все границы при условии введения полного локдауна. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, по словам чиновника, правительство рассмотрит вопрос о закрытии границ в случае, если вместо карантина выходного дня будет объявлен локдаун. Об этом Кулеба рассказал в эфире канала Украина 24.

Тем не менее Кулеба говорит, что в ближайшие дни введение локдауна рассматривать не будут, пока что ограничатся карантином выходного дня. Если же меры борьбы с COVID-19 нужно будет усилить, тогда вопрос закрытия границ могут рассматривать.

"Если будет введен полный локдаун - то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ. Но с введением карантина выходного дня нам удалось избежать опции полного локдауна, поэтому в ближайшее время я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства", - отметил министр.

Тем временем в Украине с понедельника, 16 ноября, снова начал действовать общенациональный карантин вместо адаптивного с его ограничениями для отдельно взятых населенных пунктов и районов.

А с 14 ноября начал работать карантин выходного дня. Но его тут же массово нарушали. Так, элитный ресторан Киева пришлось брать штурмом из-за работы в субботу.

Ранее мы писали, что пенсионерам рассказали про важный нюанс касающийся карантина выходного дня.