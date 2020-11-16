Стало відомо, чи може Україна закрити всі кордони

В Україні можуть знову закрити всі кордони за умови введення повного локдауна. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, за словами чиновника, уряд розгляне питання про закриття кордонів у разі, якщо замість карантину вихідного дня буде оголошено локдаун. Про це Кулеба розповів в ефірі каналу Україна 24.

З усім тим Кулеба каже, що найближчими днями введення локдауна розглядати не будуть, поки що обмежаться карантином вихідного дня. Якщо ж заходи боротьби з COVID-19 потрібно буде підсилити, тоді питання закриття кордонів можуть розглядати.

"Якщо буде введений повний локдаун - то, очевидно, буде розглядатися така міра як закриття кордонів. Але з введенням карантину вихідного дня нам вдалося уникнути опції повного локдауна, тому найближчим часом я не очікую розгляду цього питання на засіданні уряду", - зазначив міністр.

Тим часом в Україні з понеділка, 16 листопада, знову почав діяти загальнонаціональний карантин замість адаптивного з його обмеженнями для окремо взятих населених пунктів і районів.

А з 14 листопада почав працювати карантин вихідного дня. Але його тут же масово порушували. Так, елітний ресторан Києва довелося брати штурмом через роботу в суботу.

Раніше ми писали, що пенсіонерам розповіли про важливий нюанс щодо карантину вихідного дня.