Украина выпустит военные облигации на 400 млрд гривен, - Шмыгаль

"Принято решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн. путем поэтапного выпуска военных облигаций", — отметил он.

В связи с военным положением, Государственная казначейская служба вместе с Минфином сделает перераспределение средств для финансирования усиления безопасности и обороны, необходимые первоочередные мероприятия в условиях военного положения и платежи.

Также будут выделены дополнительные средства денежного обеспечения – для лиц рядового и руководящего состава.

Военные облигации – долговые ценные бумаги (ОВГЗ), выпущенные правительством для финансирования Вооруженных Сил Украины. В 2014 г. Украина уже выпускала военные облигации.