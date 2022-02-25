Україна випустить військові облігації на 400 млрд гривень, - Шмигаль

"Прийнято рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій", - зазначив він.

У зв'язку з воєнним станом, Державна казначейська служба разом з Мінфіном зробить перерозподіл коштів для фінансування посилення безпеки та оборони, необхідні першочергові заходи в умовах воєнного стану і платежі.

Також будуть виділені додаткові кошти грошового забезпечення - для осіб рядового та керівного складу.

Військові облігації - боргові цінні папери (ОВДП), випущені урядом для фінансування Збройних Сил України. У 2014 р.Україна вже випускала військові облігації.