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Україна випустить військові облігації на 400 млрд гривень, - Шмигаль

Автор: Анна Шиканова

Український уряд випустить в обіг нові військові облігації - на суму в 400 млрд гривень.

Про це повідомив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Прийнято рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій", - зазначив він.

У зв'язку з воєнним станом, Державна казначейська служба разом з Мінфіном зробить перерозподіл коштів для фінансування посилення безпеки та оборони, необхідні першочергові заходи в умовах воєнного стану і платежі.

Також будуть виділені додаткові кошти грошового забезпечення - для осіб рядового та керівного складу.

Військові облігації - боргові цінні папери (ОВДП), випущені урядом для фінансування Збройних Сил України. У 2014 р.Україна вже випускала військові облігації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Зеленський записав звернення біля офісу Президента.

А також розповідали про те, що тепер "ковідну" тисячу можна витратити на допомогу військовим.

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