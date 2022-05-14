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Евровидение 2022: KALUSH Orchestra столкнулись с политической цензурой

Новина українською →
Суббота 14 мая 2022 15:50
Евровидение 2022: KALUSH Orchestra столкнулись с политической цензурой Фото: KALUSH Orchestra на Евровидении (Getty lmages)
Автор: Анна Шиканова

KALUSH Orchestra подготовил для сцены Евровидение 2022 патриотическую постановку, которая давала четкий сигнал о войне в Украине. Однако организаторы запретили ее показывать на сцене и сослались на то, что это музыкальный конкурс, а не встреча "Большой семерки".

Об этом рассказал директор KALUSH Orchestra Николай Кучерявый в эфире телемарафона "Единые новости".

Он объяснил, что украинский коллектив столкнулся на Евровидение с политической цензурой и KALUSH Orchestra не смог показать патриотическую постановку.

"Евровидение - конкурс, на котором есть достаточно много запретов. Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера.

"Евровидение" аргументирует это тем, что это, прежде всего, музыкальный конкурс, а не Совет ООН или G7. Но мы понимаем свою миссию и на каждом интервью, каждому человеку мы говорим о том, что в Украине война", – рассказал Кучерявый.

Он добавил, что это не единственный запрет, который ввели организаторы конкурса. Представительница группы из Исландии хотела выступить на сцене с большим сине-желтым флагом Украины, но ей не разрешили. Она вышла на сцену с рисунком на руке в виде сине-желтого флага.

Кучерявый считает, что безумный успех KALUSH Orchestra связан не только с событиями в Украине.

Еще до полномасштабного вторжения России в нашу страну букмекеры пророчили KALUSH Orchestra место в первой пятерке. Европе всегда был интересен украинский фольк с современными мотивами. А сочувствие Украине этот интерес только подогрело.

Стоит отметить, что сейчас букмекеры пророчат Украине первое место. Мы сообщали о том, кого видят в тройке победителей на Евровидение.

А также мы рассказывали о том, где можно сегодня вечером посмотреть финал Евровидение 2022.

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