Украина вводит адаптивный карантин: как будут работать школы со среды

Со среды, 24 февраля, в Украине вводят "желтую зону" адаптивного карантина. При этом стало известно, как в данных условиях будут работать школы.
Министерство образования и науки разослало письмо "О предотвращении распространения острой респираторной болезни covid-19, вызванной коронавирусом sars-cov-2 и внедрение новых ограничительных противоэпидемических мероприятий", которое опубликовало издание "Освіта України" на своей странице в Facebook.
В нем говорится, что с 24 февраля запрещается:
Если же в регионе будет установлена "красная зона" адаптивного карантина, то школу запрещается посещать всем, кроме учеников 1-4 классов.
Если же в школах будет введено дистанционное обучение, то учителя должны должным образом взаимодействовать с учениками. Кроме того, в школах должны регулярно отслеживать результаты обучения.
Напомним, в Украине отменят ослабление карантина, если будут фиксировать нарушения.
Мы также писали о том, в правительстве определились, как будут вводить и где "красную зону" карантина.