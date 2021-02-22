Україна вводить адаптивний карантин: як працюватимуть школи з середи

З середи, 24 лютого, в Україні вводять "жовту зону" адаптивного карантину. При цьому стало відомо, як в даних умовах будуть працювати школи.
Міністерство освіти і науки розіслало лист "Про запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби covid-19, викликаної коронавірусом sars-cov-2 і впровадження нових обмежувальних протиепідемічних заходів", який опублікувало видання "Освіта України" на своїй сторінці в Facebook.
У ньому говориться, що з 24 лютого забороняється:
Якщо ж в регіоні буде встановлена "червона зона" адаптивного карантину, то школу забороняється відвідувати всім, крім учнів 1-4 класів.
Якщо ж у школах буде запроваджено дистанційне навчання, то вчителі повинні належним чином взаємодіяти з учнями. Крім того, в школах повинні регулярно відстежувати результати навчання.
Нагадаємо, в Україні скасують ослаблення карантину, якщо будуть фіксувати порушення.
Ми також писали про те, в уряді визначилися, як будуть вводити і де "червону зону" карантину.