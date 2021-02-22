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Україна вводить адаптивний карантин: як працюватимуть школи з середи

Автор: Роман Мирончук

З середи, 24 лютого, в Україні вводять "жовту зону" адаптивного карантину. При цьому стало відомо, як в даних умовах будуть працювати школи.

Міністерство освіти і науки розіслало лист "Про запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби covid-19, викликаної коронавірусом sars-cov-2 і впровадження нових обмежувальних протиепідемічних заходів", який опублікувало видання "Освіта України" на своїй сторінці в Facebook.

У ньому говориться, що з 24 лютого забороняється:

  • відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 знаходиться понад 50% учнів і персоналу навчального закладу;
  • проводити в школах масові заходи, включаючи вистави, свята, концерти, за участю більш ніж одного класу в присутності глядачів;
  • проводити масові культурні, спортивні, наукові, освітні та інші заходи за участю більше однієї людини на 4 кв. м. площі приміщення або на відкритому повітрі. Також заборона діє для залів, якщо в них місця заповнені більш ніж на 50%.

Якщо ж в регіоні буде встановлена "червона зона" адаптивного карантину, то школу забороняється відвідувати всім, крім учнів 1-4 класів.

Якщо ж у школах буде запроваджено дистанційне навчання, то вчителі повинні належним чином взаємодіяти з учнями. Крім того, в школах повинні регулярно відстежувати результати навчання.

Нагадаємо, в Україні скасують ослаблення карантину, якщо будуть фіксувати порушення.

Ми також писали про те, в уряді визначилися, як будуть вводити і де "червону зону" карантину.

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