Украина ужесточила карантин: за что будут наказывать

Карантин в Украине ужесточили, новые правила начнут действовать уже с понедельника, 6 апреля
Карантин в Украине официально ужесточили. Кабинет Министров опубликовал официальное постановление "О предотвращении распространения COVID-19", в котором четко прописано, кому нельзя выходить на улицу, где нужно носить маску, а также, кто должен находиться на самоизоляции. Главные правила - в материале Styler.
Новые ограничительные меры будут действовать с 6 апреля по 24 апреля. Штраф за нарушение правил карантина равняется от 17 до 34 тысяч или же уголовная ответственность (все зависит от того, первое это нарушение или нет).
Новые правила карантина в Украине (фото: Минздрав)
Лица, которые нуждаются в самоизоляции (кроме больных
COVID-19), могут посещать магазины, аптеки, если они находятся не более, чем в 2 км от места самоизоляции, также они могут выгуливать собак дважды в день.
При этом они должны заявить, что о них на период самоизоляции не могут заботиться другие люди. На улице они должны находиться в средствах индивидуальной защиты (респираторах, защитных масках, но без клапана выдоха).
Стоит отметить, что согласно постановлению, магазины и банки должны будут обеспечивать масками не только сотрудников, но и всех посетителей.