Україна посилила карантин: за що каратимуть

Карантин в Україні офіційно посилили. Кабінет Міністрів опублікував офіційну постанову "Про запобігання поширенню COVID-19", в якій чітко прописано, кому не можна виходити на вулицю, де потрібно носити маску, а також, хто повинен знаходитися на самоізоляції. Головні правила - в матеріалі Styler.

Нові обмежувальні заходи будуть діяти з 6 квітня по 24 квітня. Штраф за порушення правил карантину дорівнює від 17 до 34 тисяч або кримінальна відповідальність (все залежить від того, перше це порушення чи ні).

Що суворо забороняється:

проводити будь-які масові заходи,

виходити на вулицю без документів,

ходити компаніями більше, ніж дві особи (діти до 14 років у це число не входять),

бути в громадських місцях, без маски, респіратора, у тому числі виготовлених самостійно,

підприємствам забороняється відключати або обмежувати постачання споживачам газу та електроенергії,

бути в громадських місцях дітям молодше 14 років,

самовільно залишати місця самоізоляції.

Куди не можна ходити:

освітні установи,

парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові зони, прибережні зони (крім необхідності вигулу домашніх тварин),

спортивні та дитячі майданчики,

заклади паліативної допомоги, соціального захисту (крім тих, які надають екстрену допомогу),

пункти тимчасового розміщення іноземних громадян, біженців.

Нові правила карантину в Україні (фото: МОЗ)

Хто зобов'язаний знаходитися на самоізоляції:

хворі на COVID-19,

ті, у кого підозрюють інфекцію,

контактні особи хворих на коронавірус,

люди старше 60 років (крім тих, хто задіяний у заходах, спрямованих на боротьбу з COVID-19).

Особи, які потребують самоізоляції (крім хворих

COVID-19), можуть відвідувати магазини, аптеки, якщо вони знаходяться не більше ніж в 2 км від місця самоізоляції, також вони можуть вигулювати собак двічі в день.

При цьому вони повинні заявити, що про них на період самоізоляції не можуть піклуватися інші люди. На вулиці вони повинні перебувати в засобах індивідуального захисту (респіраторах, захисних масках, але без клапана видиху).

Варто відзначити, що згідно з постановою, магазини і банки повинні будуть забезпечувати масками не тільки співробітників, але і всіх відвідувачів.