Шевченко рассказал, как удалось одержать историческую победу над Швецией на Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выход национальной сборной в четвертьфинал чемпионата Евро-2020. Украина победила Швецию со счетом 2:1.
Об этом пишет Sport.ua.
По его словам, на матче решили обезопасить фланги, а также попросили полузащитника работать "очень много".
"Перестроили позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, это не всегда получалось, но я считаю, что команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, переводили с фланга на фланг. Первый забитый мяч: передача с одного фланга на другой и отличное завершение от Александра Зинченко. В дополнительное время дожали, забили на последних минутах", - рассказал Шевченко.
Шевченко добавил, что у команды "нет проблем с нестандартными решениями", отвечая на вопрос об отсутствии Малиновского и появлении Зинченко слева в защите.
Он также сказал, что матч в Италии будет тяжелый матч.
"Знаем, с кем играет. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку", - сказал Шевченко.