Украина усиливает карантин: что важно знать

Карантин в Украине из-за коронавируса будет еще жестче
Карантин в Украине из-за распространения коронавируса усиливается. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Что изменится для украинцев - читайте в материале Styler.
Так, 29 марта, на внеочередном заседании правительства было принято постановление, которое предусматривает такие меры:
Областным и Киевской городской государственной администрациям поручили обеспечить обустройство спецучреждений для организации обсервации (расположение, транспортировка, медицинское наблюдение).
До 5 апреля Министерство цифровой трансформации обязали разработать и внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.
Напомним, что в Украине по состоянию на утро 30 марта коронавирус официально выявили у 480 украинцев, 11 из них умерло, 6 - выздоровело.
Ранее мы писали, что врачи обратились к украинцам с важной просьбой из-за коронавируса.